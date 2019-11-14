BİZE ULAŞIN
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan'ı Melike İpek Yalova bu kez çok şaşırttı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova güzelliğiyle adından söz ettirmeyi başardı. Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi arasındaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü. Bir Zamanlar Çukurova'da Doktor Müjgan karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan ve performansıyla gönüllerde taht kurmayı başaran Melike İpek Yalova'nın benzediği Yeşilçam'ın ünlü ismi...
Giriş Tarihi: 14.11.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 15:11
- 1
- 55
- 2
- 55
- 3
- 55
- 4
- 55
- 5
- 55