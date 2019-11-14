14 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan'ı Melike İpek Yalova bu kez çok şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova güzelliğiyle adından söz ettirmeyi başardı. Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi arasındaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü. Bir Zamanlar Çukurova'da Doktor Müjgan karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan ve performansıyla gönüllerde taht kurmayı başaran Melike İpek Yalova'nın benzediği Yeşilçam'ın ünlü ismi...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 15:11
  • 1
  • 55
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan'ı Melike İpek Yalova bu kez çok şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Doktor Müjgan karakteriyle rol alan Melike İpek Yalova herkesi şaşırtmaya devam ediyor. atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Melike İpek Yalova, güzelliğiyle ve yeteneğiyle herkesi hayran bırakıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Doktor Müjgan olarak ekranlara gelen Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi arasında şaşırtan benzerlik görenleri hayrete düşürdü. İşte Melike İpek Yalova başta olmak üzere birbirlerine benzeyen ünlü isimler.

  • 2
  • 55
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan'ı Melike İpek Yalova bu kez çok şaşırttı

Serpil Çakmaklı / Melisa Aslı Pamuk

  • 3
  • 55
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan'ı Melike İpek Yalova bu kez çok şaşırttı

Semra Özdamar / Zeynep Çamcı

  • 4
  • 55
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan'ı Melike İpek Yalova bu kez çok şaşırttı

Fatma Girik / Fulya Zenginer

  • 5
  • 55
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan'ı Melike İpek Yalova bu kez çok şaşırttı

Selma Güneri / Müjde Uzman