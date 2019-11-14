Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan'ı Melike İpek Yalova bu kez çok şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Doktor Müjgan karakteriyle rol alan Melike İpek Yalova herkesi şaşırtmaya devam ediyor. atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Melike İpek Yalova, güzelliğiyle ve yeteneğiyle herkesi hayran bırakıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Doktor Müjgan olarak ekranlara gelen Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi arasında şaşırtan benzerlik görenleri hayrete düşürdü. İşte Melike İpek Yalova başta olmak üzere birbirlerine benzeyen ünlü isimler.