Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? 2 Ocak ATV yayın akışı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? 2 Ocak ATV yayın akışında gözükmeyen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? İzleyenleri her Perşembe akşamı ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan devam ediyor. Diziyi izlemek için ekran başına geçenler kötü bir sürprizle karşılaşacak. Bir Zamanlar Çukurova bu akşam ekranlarda olmayacak. Bu nedenle Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Dizinin son bölümünde; Fekeli ve Hünkar'ın kıyılamayan nikahının dedikodusu tüm Çukurova'ya yayılmış ve Fekeli'nin aldığı yeni karar herkesi şok etmişti.