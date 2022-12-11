Beyazıt Öztürk ekranlara geri dönüyor! Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk’te yeni proje heyecanı! Meğer eski…

Beyazıt Öztürk'ten sevenlerine müjdeli haber geldi! Eğlenceli karakteri ve sevilen tarzıyla milyonların gönlünde yer edinen ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, 2018'den bu yana O Ses Türkiye programının jüri koltuğunda izleyiciyle buluşuyor. Programda esprili duygusal halleriyle izleyicinin beğenisini kazanan Beyazıt Öztürk'ün yarışmanın yeni sezonunda jüri koltuğunda olup olmayacağını Beyazıt Öztürk'ün hayranları ve seyirciler çok merak ediyordu.