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Haberler Galeri Beyazıt Öztürk ekranlara geri dönüyor! Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk’te yeni proje heyecanı! Meğer eski…

Beyazıt Öztürk ekranlara geri dönüyor! Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk’te yeni proje heyecanı! Meğer eski…

Beyazıt Öztürk'ü heyecanlandıran gelişme! Ünlü sunucu ekranlara geri dönüyor. 4 yıldır yarışma programında jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk'ün projeden ayrılması sosyal medyada çok konuşuldu. Senelerin sunucusu Beyazıt Öztürk'ün ne yapacağı belli oldu! İşte yarışma programından ayrılma sebebi ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.12.2022 14:31
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Beyazıt Öztürk ekranlara geri dönüyor! Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk’te yeni proje heyecanı! Meğer eski…

Beyazıt Öztürk'ten sevenlerine müjdeli haber geldi! Eğlenceli karakteri ve sevilen tarzıyla milyonların gönlünde yer edinen ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, 2018'den bu yana O Ses Türkiye programının jüri koltuğunda izleyiciyle buluşuyor. Programda esprili duygusal halleriyle izleyicinin beğenisini kazanan Beyazıt Öztürk'ün yarışmanın yeni sezonunda jüri koltuğunda olup olmayacağını Beyazıt Öztürk'ün hayranları ve seyirciler çok merak ediyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beyazıt Öztürk ekranlara geri dönüyor! Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk’te yeni proje heyecanı! Meğer eski…

YENİ SEZONDA BEYAZ YOK MU?

Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre, Acun Ilıcalı ile yakın dost olarak bilinen Beyazıt Öztürk'ün yarışmanın yeni sezonunda olmayacağı iddia edildi.

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Beyazıt Öztürk ekranlara geri dönüyor! Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk’te yeni proje heyecanı! Meğer eski…

YENİ PROJE HEYECANI SARDI

Konuşulan iddialara göre Beyazıt Öztürk, önümüzdeki sezon bomba bir projeyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Bütün konsantresini yeni projesine odaklayan Beyazıt Öztürk, bu yüzden yarışmanın yeni sezonuna dahil olmak istemedi.

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Beyazıt Öztürk ekranlara geri dönüyor! Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk’te yeni proje heyecanı! Meğer eski…

FIRTINA GİBİ DÖNMEK İSTİYOR

Beyazıt Öztürk'ün yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Öztürk'ün yeni projesi için oldukça heyecanlı olduğu biraz dinlendikten sonra ekranlara fırtına gibi dönmek istediği belirtildi.

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Beyazıt Öztürk ekranlara geri dönüyor! Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk’te yeni proje heyecanı! Meğer eski…

Bu iddiaların ardından Beyazıt Öztürk'ün özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.