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Beyazıt Öztürk ekranlara geri dönüyor! Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk’te yeni proje heyecanı! Meğer eski…
Beyazıt Öztürk'ü heyecanlandıran gelişme! Ünlü sunucu ekranlara geri dönüyor. 4 yıldır yarışma programında jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk'ün projeden ayrılması sosyal medyada çok konuşuldu. Senelerin sunucusu Beyazıt Öztürk'ün ne yapacağı belli oldu! İşte yarışma programından ayrılma sebebi ve tüm detaylar…