Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu hakim karşısına çıktı: 'Bu olay benim namus davamdır'

"TÜM TOPLUMA REZİL OLDUM"

Geçmişte instagram hesabının çalındığını ifade eden müşteki Berk Oktay, "2017 yılının yaz ayında ben Merve hanım ile evliliğimizin yürümediğini ve boşanmak istediğimi söyledim. Bunun devamında ortak bir düşmanlık yaratılmak istendi. Kendi fotoğraflarını dahil yayınlamak üzere benim 19 senelik emeğimin çöpe atılması göze alınarak böyle bir paylaşımlar yapıldı. Bende dahi olmayan fotoğraflar paylaşıldı. Ricam üzerine siber şube ekipleri Merve hanımdan yazı almak istediler. Yazıyı da alkol teklif ederek vs. ile reddetti. Yazı verilmediği için hesap kapatılmadı. Ben tüm topluma rezil oldum. Ben suçu Merve hanımın işlediğine eminim. Tanığım olan Ahmet Akçam'ın dinlenmesini talep ediyorum. Davaya katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Berk Oktay'ın ardından söz alan avukatı Serdar Öktem, "Şikayetimiz devam etmektedir. Davaya katılma talebimiz vardır.