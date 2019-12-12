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Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu hakim karşısına çıktı: 'Bu olay benim namus davamdır'

Berk Oktay'ın sosyal medya hesabı hacklenmiş ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı. Oktay'ın fotoğraflarının yayınlanmasıyla ilgili boşanma aşamasında olduğu Merve Şarapçıoğlu'na dava açılmıştı. İkili bugün hakim karşısına çıktı. Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Berk Oktay 'Bu olay benim namus davamdır' dedi.

Giriş Tarihi: 12.12.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 14:49
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Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu hakim karşısına çıktı: 'Bu olay benim namus davamdır'

Oyuncu Berk Oktay'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay'a uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle açtığı davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Berk Oktay, sanık Merve Oktay ile tarafların avukatları katıldı.

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Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu hakim karşısına çıktı: 'Bu olay benim namus davamdır'

"KENDİMİ VE AİLEMİ DÜŞÜRMEM SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Duruşmada savunma yapan sanık Merve Oktay, "Söz konusu suça konu fotoğrafların paylaşıldığı hesaplarda benim de mahrem fotoğraflarım paylaşılmıştır. Davada mağdur sıfatıyla yer almam gerekiyorken sanık sıfatı ile yer almam aklıma vicdanıma asla sığmamaktadır. Instagram hesaplarına giriş yapılan gün ve saatlerde benim telefonumdan herhangi bir internet kullanımı olmadığı açıkça görülmektedir. Söz konusu Instagram hesaplarına Kocaeli, Trabzon, Yozgat, Yerköy, Gebze gibi farklı yerlerden giriş yapıldığı, bu hesaplar üzerinden en az beş kişiden oluşan bir ekipçe gerçekleştirilmiş olabileceği temin edilen kullanım dökümüyle açıkça ortaya koyulmuştur. Nişanlılığım ve evliliğim döneminde hiçbir zaman şöhret peşinde olmamış, magazinden uzak durmuş bir insan olarak kendimi ve ailemi küçük düşürmem söz konusu olamaz" dedi.

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Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu hakim karşısına çıktı: 'Bu olay benim namus davamdır'

Sanığın ardından söz alan avukatı Naim Karakaya, "Müvekkil bir siber terör mağdurudur. Kendisinin de ifade ettiği üzere suçun sanığı asla değildir" dedi.

Hakim, sanık Merve Oktay'a hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kabul edip etmeyeceğine dair soru yöneltti. Sanık Oktay, suçsuz olduğunu bu yüzden hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istemediğini ifade etti.

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Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu hakim karşısına çıktı: 'Bu olay benim namus davamdır'

"TÜM TOPLUMA REZİL OLDUM"

Geçmişte instagram hesabının çalındığını ifade eden müşteki Berk Oktay, "2017 yılının yaz ayında ben Merve hanım ile evliliğimizin yürümediğini ve boşanmak istediğimi söyledim. Bunun devamında ortak bir düşmanlık yaratılmak istendi. Kendi fotoğraflarını dahil yayınlamak üzere benim 19 senelik emeğimin çöpe atılması göze alınarak böyle bir paylaşımlar yapıldı. Bende dahi olmayan fotoğraflar paylaşıldı. Ricam üzerine siber şube ekipleri Merve hanımdan yazı almak istediler. Yazıyı da alkol teklif ederek vs. ile reddetti. Yazı verilmediği için hesap kapatılmadı. Ben tüm topluma rezil oldum. Ben suçu Merve hanımın işlediğine eminim. Tanığım olan Ahmet Akçam'ın dinlenmesini talep ediyorum. Davaya katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Berk Oktay'ın ardından söz alan avukatı Serdar Öktem, "Şikayetimiz devam etmektedir. Davaya katılma talebimiz vardır.

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Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu hakim karşısına çıktı: 'Bu olay benim namus davamdır'

Mahkeme, müşteki Berk Oktay ile avukatlarının davaya katılma taleplerini kabul etti. Hakim, dinlenmesi talep edilen tanıkların gelecek celse hazır bulunmasına hükmederek, duruşmayı 24 Mart 2020'ye erteledi.

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklamalarda bulunan Berk Oktay, "Bu olay benim namus davamdır. Adalete sonuna kadar güveniyorum. Her şeyden önce ilahi adalete güveniyorum" dedi.