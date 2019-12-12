Işın Karaca’dan bir hamle daha! Sedat Doğan hakkında tedbir kararı aldırdı

Işın Karaca, eski eşi ve kızının babası Sedat Doğan hakkında ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Mahkeme, Sedat Doğan'ın, Karaca ve Mia'nın kişilik haklarına saldırı niteliği bulunan yazılı ve görsel haber yayınlanmasının ülkede faaliyet gösteren tüm internet sitelerinde yasaklanmasına ve mevcut yayınların kaldırılmasına hükmetti.