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Işın Karaca’dan bir hamle daha! Sedat Doğan hakkında tedbir kararı aldırdı

Işın Karaca, eski eşi ve kızının babası Sedat Doğan hakkında ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Mahkeme, Sedat Doğan'ın, Karaca ve Mia'nın kişilik haklarına saldırı niteliği bulunan yazılı ve görsel haber yayınlanmasının ülkede faaliyet gösteren tüm internet sitelerinde yasaklanmasına ve mevcut yayınların kaldırılmasına hükmetti.

Giriş Tarihi: 12.12.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 16:25
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Işın Karaca’dan bir hamle daha! Sedat Doğan hakkında tedbir kararı aldırdı

Işın Karaca, eski eşi Sedat Doğan'ın kızı Mia'nın kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan görsel ve yazılı basındaki söylemlerinin engellenmesine ilişkin ihtiyati tedbir kararı aldırdı.

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Işın Karaca’dan bir hamle daha! Sedat Doğan hakkında tedbir kararı aldırdı

Karaca'nın avukatı Levent Karakoç aracılığıyla Asliye Hukuk Mahkemesinde sunduğu dilekçesinde Işın Karaca ile Sedat Doğan'ın, Sasha Mia isimli kızlarının olduğu ve Mia'nın velayetinin Karaca'da olduğu kaydedildi.

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Işın Karaca’dan bir hamle daha! Sedat Doğan hakkında tedbir kararı aldırdı

Dilekçede, Sedat Doğan'ın, Mia'yı bazen 1-2 saat gördüğü, bu süre zarfında Işın Karaca'yla ilgili kötü laflar ettiği ve Brezilya'da hırsızlık suçundan 2,5 yıl cezaevinde kaldığı belirtildi.

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Işın Karaca’dan bir hamle daha! Sedat Doğan hakkında tedbir kararı aldırdı

Sedat Doğan'ın Brezilya'da cezaevinden çıkmasının ardından Işın Karaca'nın boşandığı eski eşi Tuğrul Odabaş'ın Instagram hesabından Mia ile fotoğrafını paylaşmasına ilişkin video yayınladığı ve videoda tehditler savurduğu kaydedildi.

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Işın Karaca’dan bir hamle daha! Sedat Doğan hakkında tedbir kararı aldırdı

Dilekçede Karaca ve kızı Mia'nın hayatının olumsuz etkilenmesi sebebiyle ihtiyati tedbir kararının alınması talep edildi.