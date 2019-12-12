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Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel düzeltmesi: 'Örnek çift' demeyelim

Sanattaki yirminci yılını 16 Aralık'ta düzenlenecek organizasyonla kutlayacak olan Emre Altuğ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kutlamada eski eşi Çağla Şıkel ve çocuklarının da kendisini yalnız bırakmayacağını söyleyen Altuğ, muhabirlerin "Örnek çift" sözlerini "Örnek çift' demeyelim de 'örnek anne-baba' dersek daha doğru olur" ifadeleriyle düzeltti.

Giriş Tarihi: 12.12.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 14:16
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Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel düzeltmesi: 'Örnek çift' demeyelim

16 Aralık'ta gerçekleşecek organizasyonla 20. sanat yılını kutlayacak olan Emre Altuğ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel düzeltmesi: 'Örnek çift' demeyelim

Son derece heyecanlı olduğunun ve zaman yaklaştıkça heyecanının daha da arttığının altını çizen başarılı sanatçı, şunları söyledi:

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Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel düzeltmesi: 'Örnek çift' demeyelim

"BU BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

İbret-i Alem'in üzerinden dolu dolu yirmi yıl geçmiş. Geriye dönüp baktığımda bir sürü duygu bıraktığımı görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Yirminci yıla ellinci yıl gibi hazırlandık. O gece geçip giden yirmi yılı anlatırken bazı anlara benimle birlikte eşlik edecek isimler de olacak.

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Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel düzeltmesi: 'Örnek çift' demeyelim

Bana türküleri sevdiren sevgili sınıf arkadaşım Olgun Şimşek, hayatımda yeri çok ayrı olan Levent Yüksel, yine bir başka sınıf arkadaşım Türkiye'nin en önemli operacılarından ve tenorlarından biri olan Efe Kışlalı, ellinci sanat yılında aynı sahneyi paylaştığım Selami Şahin...

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Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel düzeltmesi: 'Örnek çift' demeyelim

'SILA' MÜJDESİ

Altuğ, ayrıca hayranlarına müjdeyi de verdi. Gecede aynı sahneyi paylaşacağı sanatçılar arasında Sıla'nın da yer alacağını dile getiren Altuğ, şu ifadeleri kullandı: