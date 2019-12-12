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Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel düzeltmesi: 'Örnek çift' demeyelim
Sanattaki yirminci yılını 16 Aralık'ta düzenlenecek organizasyonla kutlayacak olan Emre Altuğ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kutlamada eski eşi Çağla Şıkel ve çocuklarının da kendisini yalnız bırakmayacağını söyleyen Altuğ, muhabirlerin "Örnek çift" sözlerini "Örnek çift' demeyelim de 'örnek anne-baba' dersek daha doğru olur" ifadeleriyle düzeltti.
Giriş Tarihi: 12.12.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 14:16
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