Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel düzeltmesi: 'Örnek çift' demeyelim

"BU BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

İbret-i Alem'in üzerinden dolu dolu yirmi yıl geçmiş. Geriye dönüp baktığımda bir sürü duygu bıraktığımı görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Yirminci yıla ellinci yıl gibi hazırlandık. O gece geçip giden yirmi yılı anlatırken bazı anlara benimle birlikte eşlik edecek isimler de olacak.