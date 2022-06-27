Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler'den zehir zemberek açıklama: Acınacak durumdasın

Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler olaylı şekilde ayrılmış, Yelliler'in yasak aşk skandalı ortaya çıkmıştı. İkili arasında sular durulmazken Mardini'den şok iddialar geldi. Ünlü türkücü iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'in uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, o anlara ait görüntülerle suç duyurusunda bulundu. Eski eşiyle ilgili yeni açıklamalarda bulunan Mardini, "Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim? Zaten annelerini her gördüklerinde travma yaşıyorlar, bu konuyla ilgili pedagog raporu da var" dedi. Mardini'nin açıklamalarına eski eşinden sert tepki geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Yelliler, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.