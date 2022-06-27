27 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler'den zehir zemberek açıklama: Acınacak durumdasın

Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler'den zehir zemberek açıklama: Acınacak durumdasın

Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler olaylı şekilde ayrılmış, Yelliler'in yasak aşk skandalı ortaya çıkmıştı. İkili arasında sular durulmazken Mardini'den şok iddialar geldi. Ünlü türkücü iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'in uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, o anlara ait görüntülerle suç duyurusunda bulundu. Eski eşiyle ilgili yeni açıklamalarda bulunan Mardini, "Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim? Zaten annelerini her gördüklerinde travma yaşıyorlar, bu konuyla ilgili pedagog raporu da var" dedi. Mardini'nin açıklamalarına eski eşinden sert tepki geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Yelliler, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.06.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 14:13
  • 1
  • 18
Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler için şok sözler: İspatlı görüntüleri var!

Geçen yıl boşanma sürecinde yaşadıklarıyla uzun süre konuşulan Berdan Mardini, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Eski eşi Fatoş Yelliler ile ilgili dikkat çekici iddialarda bulunan Mardini, bu konu hakkında son kez konuştuğunu söyledi. İşte Tuba Kalçık'ın o röportajı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler için şok sözler: İspatlı görüntüleri var!

Evlilik sürecinizde yaşadıklarınız sizde nasıl bir iz bıraktı?

Şimdiki aklım olsa onunla evlenmezdim. Aşk evliliği değildi, çocuk sahibi olmak istiyordum. İyi bir ailenin kızı diye düşünerek bu kararı almıştım. Birbirimizi tanıma fırsatımız bile olmadı. Çocuk da olunca böyle devam ederiz diye düşünüyordum. Bizde boşanma yoktur çünkü. Nereden bileyim aldatılacağımı? Hata yapmışım. Şimdi anlıyorum ki; mühim olan iyi bir insan olmaktır. Namus kalpte, ruhta ve vicdandadır.

  • 3
  • 18
Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler için şok sözler: İspatlı görüntüleri var!

SIRTIMDAN BIÇAKLANDIM

Evliliğiniz boyunca aldatıldığınızdan şüphelendiniz mi?

Hangi erkeğin aklına karısının aldattığı gelir ki? Hele anne olan bir kadının... Kafasına peruklar takıp, gece kulüplerinde gezeceğini hiç düşünmezdim. İş için Bodrum'a gitmiştim, döndüğümde evde yoktu. Çocuklar da ağlamaya başladı. Telefonla arıyorum eve gel diye. Gelmedi, telefonu da kapattı. Meğer gece kulübünde eğleniyormuş. Sabaha kadar açmadı telefonunu. O gün şüphelendim. Ertesi gün boşanma davası açtım. Beni sırtımdan bıçakladı desem yeridir.

  • 4
  • 18
Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler için şok sözler: İspatlı görüntüleri var!

Çocuklarınız bu süreci nasıl atlattı?

Çocuklarım annelerini görmek istemiyor. Çocukların anneleriyle yatılı kalmaması için açtığım davada annelerini gördükleri anda ağlamaya başladılar. Bu duruma tüm mahkeme salonu şahit oldu. Pedagog bu durumu rapor olarak yazdı. Mahkeme de beni haklı buldu. Evliliğimiz boyunca da çocuklarla hiç ilgilenmedi. Velayetin bana verilmesini de kabul etti.

  • 5
  • 18
Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler için şok sözler: İspatlı görüntüleri var!

Çocuklarla arasında bağ yoktu ki. Evliyken de çocukların sorumluluğunu almak istemiyordu. Anneliğe sığınarak kimse kendini haklı çıkarmaya çalışmasın. Her doğuran anne değildir... Annelik yapmadan anne olunmuyor. O kadın anne ise benim annem, ablam ne? Velayeti aldıktan sonra çocukları görmek için istekli davranmadı. Kendi açtığı davanın duruşmasına bile gelmedi. Beraat ettim davadan.