Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde şok gelişme! Skandal görüntüler mahkemede

"Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde, bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur. Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan (Göz) Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla, kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekte idi. Bu doğrultuda kendisi hakkında yapılan çirkin ifadelerin haksız olduğunu, hem kendisinin hem de ailesinin Türkiye'de saygın kişilerden olduğunu belirtmek isterim.