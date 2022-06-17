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Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde şok gelişme! Skandal görüntüler mahkemede

Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler olaylı şekilde ayrılmış, Yelliler'in yasak aşk skandalı ortaya çıkmıştı. İkili arasında sular durulmazken Mardini'den şok iddialar geldi. Ünlü türkücü iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'in uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, o anlara ait görüntülerle suç duyurusunda bulundu. Türkücü, eski eşinin çocuklarıyla görüşmesinin engellenmesini talep etti.

Giriş Tarihi: 17.06.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 09:08
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Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde şok gelişme! Skandal görüntüler mahkemede

Berdan Mardini ile olaylı şekilde ayrılan Fatoş Yelliler, evlilikleri sürecinde Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf etmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yelliler şu ifadeleri kullanmıştı:

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Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde şok gelişme! Skandal görüntüler mahkemede

"Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde, bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur. Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan (Göz) Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla, kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekte idi. Bu doğrultuda kendisi hakkında yapılan çirkin ifadelerin haksız olduğunu, hem kendisinin hem de ailesinin Türkiye'de saygın kişilerden olduğunu belirtmek isterim.

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Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde şok gelişme! Skandal görüntüler mahkemede

"Nitekim silahlı saldırıya maruz kaldıktan sonra kendisinden yardım istemem neticesinde; Gökhan Bey, merhametli ve vicdan sahibi bir kişiden beklenebileceği gibi, bu süreçte destekte bulunmuştur. Yaşanılanlar sebebiyle derin üzüntü içinde olduğumu, bu olaylarla daha fazla anılmak istemediğimi ve bu açıklamanın konu hakkında yaptığım son açıklama olduğunu belirtirim."

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Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde şok gelişme! Skandal görüntüler mahkemede

Berdan Mardini'nin boşandığı eşi Fatoş Yelliler evinin yakınında aracının içinde motosikletli kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırganların 5 el üst üste ateş etmiş ve kurşunlardan biri Yelliler'in bacağına isabet etmişti.

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Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde şok gelişme! Skandal görüntüler mahkemede

Fatoş Yelliler, silahlı saldırı sonrası azmettirici olduğu iddiası ile eski eşi Berdan Mardini'den şikayetçi olmuş ve ünlü türkücüye 2 ay uzaklaştırma cezası verilmişti.