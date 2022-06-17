17 Haziran 2022, Cuma
Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde şok gelişme! Skandal görüntüler mahkemede
Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler olaylı şekilde ayrılmış, Yelliler'in yasak aşk skandalı ortaya çıkmıştı. İkili arasında sular durulmazken Mardini'den şok iddialar geldi. Ünlü türkücü iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'in uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, o anlara ait görüntülerle suç duyurusunda bulundu. Türkücü, eski eşinin çocuklarıyla görüşmesinin engellenmesini talep etti.
Giriş Tarihi: 17.06.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 09:08
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