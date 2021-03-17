Benim Adım Melek’in Defne’si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali şoke etti!

Benim Adım Melek dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Rabia Soytürk, estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Soytürk'ün estetik operasyonlarla yaşadığı değişim görenleri şoke etti. Bakın Benim Adım Melek dizisinin Defne'si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali nasılmış...