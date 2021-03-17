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Haberler Galeri Benim Adım Melek’in Defne’si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali şoke etti!

Benim Adım Melek’in Defne’si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali şoke etti!

Benim Adım Melek dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Rabia Soytürk, estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Soytürk'ün estetik operasyonlarla yaşadığı değişim görenleri şoke etti. Bakın Benim Adım Melek dizisinin Defne'si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali nasılmış...

Giriş Tarihi: 17.03.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 17:23
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Benim Adım Melek’in Defne’si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali şoke etti!

Son dönemin başarılı genç isimlerinden olan Rabia Soytürk, Benim Adım Melek dizisindeki performansıyla adından söz ettirdi. Güzel oyuncunun estetiksiz hali ise görenleri şoke etti. İşte Rabia Soytürk'ün eski hali…

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Benim Adım Melek’in Defne’si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali şoke etti!

Hande Erçel

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Benim Adım Melek’in Defne’si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali şoke etti!

Hande Erçel

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Benim Adım Melek’in Defne’si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali şoke etti!

Hande Erçel

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Benim Adım Melek’in Defne’si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali şoke etti!

Hande Erçel