Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi modları arşa çıkarır! Hasımlığın kitabını sil baştan yazacaklar!

Atv ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kırıyor.Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle dizi ve programlar 2 hafta yayınlanmadı.Ben Bu Cihana Sığmaz dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden transfer ünlü oyuncu Engin Benli, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Tatavalı karakteriyle dahil oldu. Oyuncu bu rolüyle izleyicilerden tam not aldı. İşte, dizi hakkında merak edilenler...