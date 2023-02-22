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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi modları arşa çıkarır! Hasımlığın kitabını sil baştan yazacaklar!

Atv ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kırıyor.Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle dizi ve programlar 2 hafta yayınlanmadı.Ben Bu Cihana Sığmaz dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden transfer ünlü oyuncu Engin Benli, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Tatavalı karakteriyle dahil oldu. Oyuncu bu rolüyle izleyicilerden tam not aldı. İşte, dizi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.02.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 11:57
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni transferi modları arşa çıkarır! Hasımlığın kitabını sil baştan yazacaklar!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla ekranlara gelen dizi sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle 2 haftadır yayınlamayan dizi hakkında detaylar merak ediliyor. Öte yandan; EDHO'da Yaman Korkmaz karakteriyle çok sevilen oyuncu Engin Benli, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavlalı karakteriyle izleyicilerin gönlünü fethetti.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni transferi modları arşa çıkarır! Hasımlığın kitabını sil baştan yazacaklar!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ben Bu Cihana Sığmazam ve diğer dizilerin yeniden ne zaman ekranlarda olacağı merak ediliyor. Konuya dair atv'nin resmi sosyal meyda hesabından açıklama yapıldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni transferi modları arşa çıkarır! Hasımlığın kitabını sil baştan yazacaklar!

Açıklamaya göre, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle 28 Şubat Salı 20.00'de atv'de!

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni transferi modları arşa çıkarır! Hasımlığın kitabını sil baştan yazacaklar!

YENİ ROLÜ İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI!

EDHO dizisinde Yaman Korkmaz karakterini hayat veren yetenekli oyuncu Engin Benli, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Tatavlalı rolü ile ekranlara dönüş yaptı. Cezayir Türk'ün 1 numaralı düşmanı olan Tatavlalı izleyenleri de heyecanlandırmayı başardı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni transferi modları arşa çıkarır! Hasımlığın kitabını sil baştan yazacaklar!

ENGİN BENLİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

23 Ocak 1970'te İzmir'de doğan Engin Benli, ilk öğretimini burada tamamladı. Lise eğitimini endüstri meslek lisesinde torna tesviye bölümünde tamamlayan Benli, gençlik yıllarında fabrika işçiliği, pazarcılık, mankenlik ve pazarlamacılık gibi birçok işte çalıştı. Futbol, boks, tekvando, kung fu, eskrim gibi birçok spor dalıyla uğraştı. Göztepe'de lisanslı basketbol oyunculuğu yaptı.