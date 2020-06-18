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Belçim Bilgin sevgilisi Alfredo Di Blasio ilk kez böyle görüntülendi!

Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan'la evliliğini bitirmesinin ardından yapımcı Alfredo Di Blasio ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Daha önce Hollywood Türk Filmleri Festivali'nde kameralar karşısına geçen çift, ilk kez Türkiye'de yan yana görüntülendi. Neşeli halleriyle dikkat çeken Belçim Bilgin ile Alfedo Di Blasio, baş başa yemek yedi.

Giriş Tarihi: 18.06.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 09:51
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Belçim Bilgin sevgilisi Alfredo Di Blasio ilk kez böyle görüntülendi!

Belçim Bilgin Yılmaz Erdoğan'la 12 yıllık evliliğini 2018 yılında sonlandırmasının ardından yapımcı Alfredo Di Blasio ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Belçim Bilgin sevgilisi Alfredo Di Blasio ilk kez böyle görüntülendi!

Bir süredir birlikte olan çift, Türkiye'de ilk kez yan yana görüntülendi.

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Belçim Bilgin sevgilisi Alfredo Di Blasio ilk kez böyle görüntülendi!

Oyuncu Belçim Bilgin, önceki gün yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile İstinyePark'ta objektiflere takıldı.

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Belçim Bilgin sevgilisi Alfredo Di Blasio ilk kez böyle görüntülendi!

Neşeli halleriyle dikkat çeken çift, Masa Restoran'da baş başa yemek yedi.

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Belçim Bilgin sevgilisi Alfredo Di Blasio ilk kez böyle görüntülendi!

Aşıklar ilk kez 2019 yılında ikincisi gerçekleştirilen Hollywood Türk Filmleri Festivali'nde görüntülenmişti.