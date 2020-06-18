Belçim Bilgin sevgilisi Alfredo Di Blasio ilk kez böyle görüntülendi!

Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan'la evliliğini bitirmesinin ardından yapımcı Alfredo Di Blasio ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Daha önce Hollywood Türk Filmleri Festivali'nde kameralar karşısına geçen çift, ilk kez Türkiye'de yan yana görüntülendi. Neşeli halleriyle dikkat çeken Belçim Bilgin ile Alfedo Di Blasio, baş başa yemek yedi.