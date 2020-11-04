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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekleyiş sürüyor! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Bekleyiş sürüyor! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?
Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix platformunda ekranlara gelen Türk yapımı dizisi Aşk 101'in yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Nisan ayında seyirci karşısına çıkan Aşk 101, çoğu izleyici tarafından beğeni toplamıştı. Dizinin takipçileri yeni sezonun hangi tarihte çıkacağını araştırıyor. Peki, Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.11.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 16:13
Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Netflix'in Türk yapımı dizisi Aşk 101'in yeni sezonu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Aşk 101'in yeni sezonuna dair merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Aşk 101 2. sezon fragman yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞK 101 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Aşk 101'in yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıkmıştı. İkinci sezon fragmanı ile yayın tarihi belli olacak. Netflix tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI? Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder. Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder. Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konuusunda tereddüt yaşamaya devam eder.