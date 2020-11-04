Bekleyiş sürüyor! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix platformunda ekranlara gelen Türk yapımı dizisi Aşk 101'in yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Nisan ayında seyirci karşısına çıkan Aşk 101, çoğu izleyici tarafından beğeni toplamıştı. Dizinin takipçileri yeni sezonun hangi tarihte çıkacağını araştırıyor. Peki, Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? İşte detaylar...