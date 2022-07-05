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Haberler Galeri Bebek göründü! Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’den karnı burnunda ilk poz geldi

Bebek göründü! Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’den karnı burnunda ilk poz geldi

2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Amine Gülşe ve Mesut Özil, bir yıl sonra kızları Eda'yı kucağına almıştı. Her fırsatta 5 çocuk istediklerini söyleyen çiftten kısa süre önce müjdeli haber gelmişti. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Gülşe'den karnı burnunda ilk paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 05.07.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 10:16
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Bebek göründü! Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’den karnı burnunda ilk poz geldi

Fenerbahçe'de top koşturan futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girdi.

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Bebek göründü! Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’den karnı burnunda ilk poz geldi

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden bir de Eda adında kız çocukları var.

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Bebek göründü! Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’den karnı burnunda ilk poz geldi

Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe'nin, ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

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Bebek göründü! Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’den karnı burnunda ilk poz geldi

BEBEK GÖRÜNDÜ

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü çift, bu kez tatilden fotoğraflar paylaştı.

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Bebek göründü! Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’den karnı burnunda ilk poz geldi

Paylaşımda bulunan Gülşe'nin karnının büyüdüğü görüldü.