Bebek göründü! Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’den karnı burnunda ilk poz geldi

2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Amine Gülşe ve Mesut Özil, bir yıl sonra kızları Eda'yı kucağına almıştı. Her fırsatta 5 çocuk istediklerini söyleyen çiftten kısa süre önce müjdeli haber gelmişti. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Gülşe'den karnı burnunda ilk paylaşım geldi.