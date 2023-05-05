Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ’a aşkını haykırdı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: “Savaşa giderim net”

2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden oldu. Sosyal medya hesabında sık sık eşine yer veren Dizer, son yaptığı paylaşımla bir kez daha aşkını haykırdı. Tatlıtuğ'u etiketleyerek yaptığı "Savaşa da giderim net" paylaşımı sosyal medyayı salladı.