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Haberler Galeri Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ’a aşkını haykırdı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: “Savaşa giderim net”

Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ’a aşkını haykırdı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: “Savaşa giderim net”

2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden oldu. Sosyal medya hesabında sık sık eşine yer veren Dizer, son yaptığı paylaşımla bir kez daha aşkını haykırdı. Tatlıtuğ'u etiketleyerek yaptığı "Savaşa da giderim net" paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 05.05.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 12:10
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Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ’a aşkını haykırdı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: “Savaşa giderim net”

Başarılı oyunculuğuyla Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu.

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Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ’a aşkını haykırdı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: “Savaşa giderim net”

Çift, Paris'te gerçekleşen sade bir nikah töreni ile dünyaevine girmişti. 6 yıldır da mutlu evliliklerini sürdürüyorlar.

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Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ’a aşkını haykırdı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: “Savaşa giderim net”

Gözde ikilinin bu güzel evliliklerinden geçtiğimiz yıl da 'Kurt Efe' adını verdikleri bir bebekleri dünyaya gelmişti.

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Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ’a aşkını haykırdı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: “Savaşa giderim net”

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve mutlu aile pozlarıyla beğeni toplayan Başak Dizer, son olarak eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğraflarını paylaştı.

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Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ’a aşkını haykırdı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: “Savaşa giderim net”

Paylaştığı karelerde eşine övgüler yağdıran Başak Dizer, daha sonra "Eşini nasıl seçmelisin?" başlıklı bir video paylaştı.