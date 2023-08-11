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Barış Arduç ve Gupse Özay’ın kızı Jan Asya ilk kez görüntülendi! Bakın kime benziyor...

Deliha filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Oyuncu çift geçtiğimiz eylül ayında ise kızları Jan Asya'yı kucağına almıştı. Çiftin kameralardan uzakta büyüttüğü kızları ilk kez Çeşme'de görüntülendi. Anne ve babasıyla denizde oynayan Jan Asya'nın sevimli halleri dikkat çekerken "Kime benziyor" sorusu sosyal medyada gündem oldu. İşte Barış Arduç ve Gupse Özay'un kızı Jan Asya...

Giriş Tarihi: 11.08.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 10:07
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Barış Arduç ve Gupse Özay’ın kızı Jan Asya ilk kez görüntülendi! Bakın kime benziyor...

6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında nikah masasına taşıyan Barış Arduç ve Gupse Özay, geçtiğimiz yıl kızları Jan Asya'yı kucağına aldı.

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Barış Arduç ve Gupse Özay’ın kızı Jan Asya ilk kez görüntülendi! Bakın kime benziyor...

Çocuklarını kameralardan uzakta büyüten ünlü çift, ailece tatile çıktı. Çeşme tatillerinde ilk kez hep birlikte kameralara yakalandılar.

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Barış Arduç ve Gupse Özay’ın kızı Jan Asya ilk kez görüntülendi! Bakın kime benziyor...

Kendi sosyal medya hesaplarında hiçbir zaman kızlarının yüzünü göstermeyen Arduç ailesinin plajdaki renkli halleri objektife yansıdı. Özay ve Arduç çifti, denizde minik Asya ile oyunlar oynadı.

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Barış Arduç ve Gupse Özay’ın kızı Jan Asya ilk kez görüntülendi! Bakın kime benziyor...

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. "Kime benziyor" sorusu yanıt bulurken minik Jan Asya sevimli halleriyle beğeni topladı.

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Barış Arduç ve Gupse Özay’ın kızı Jan Asya ilk kez görüntülendi! Bakın kime benziyor...

İşte Barış Arduç ile Gupse Özay başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...