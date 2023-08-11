Barış Arduç ve Gupse Özay’ın kızı Jan Asya ilk kez görüntülendi! Bakın kime benziyor...

Deliha filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Oyuncu çift geçtiğimiz eylül ayında ise kızları Jan Asya'yı kucağına almıştı. Çiftin kameralardan uzakta büyüttüğü kızları ilk kez Çeşme'de görüntülendi. Anne ve babasıyla denizde oynayan Jan Asya'nın sevimli halleri dikkat çekerken "Kime benziyor" sorusu sosyal medyada gündem oldu. İşte Barış Arduç ve Gupse Özay'un kızı Jan Asya...