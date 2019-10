Bakın Can Yaman nereli çıktı! Ne Yunanistan ne de Bulgaristan göçmeni...

Erkenci Kuş oyuncusu Can Yaman'ın aslen nereli olduğu sevenleri tarafından merak konusu oldu. Magazin dünyasının peşinde koştuğu isimlerden olan Can Yaman, uzun bir süredir özel hayatıyla dikkat çektiyordu. Son olarak Yunan bayrağına parmak işareti yaptığı iddia edilerek gündeme düşen Can Yaman, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Göçmen bir ailenin oğlu olduğu bilinen Can Yaman'ın aslen nereli olduğu belli oldu.