06 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak bakın hangi dizide rol almış! Apar topar ayrılmıştı...

Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak bakın hangi dizide rol almış! Apar topar ayrılmıştı...

Bahar dizisinde Doktor Timur Yavuzoğlu karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı, izleyiciler tarafından merak konusu olmaya başladı. Dizide Demet Evgar, Buğra Gürsoy gibi başarılı oyuncuların da yer aldığı ve yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeni toplayan dizi, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Bahar'ın eşini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'ın daha önce bir fenomen dizide oynadığını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Başarılı oyuncu daha önce bakın hangi dizide rol almış...

Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:29
  • 1
  • 7
Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak bakın hangi dizide rol almış! Apar topar ayrılmıştı...

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gürsoy, Ecem Özkaya gibi oyuncular bulunan Bahar dizisinde Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı merak ediliyor.

  • 2
  • 7
Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak bakın hangi dizide rol almış! Apar topar ayrılmıştı...

Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur Yavuzoğlu karakteri, başarılı ve kibirli bir profesördür. 20 sene önce Bahar ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocuğu olmuştur.

  • 3
  • 7
Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak bakın hangi dizide rol almış! Apar topar ayrılmıştı...

Ancak Timur'un Bahar ve çocuklarıyla ilişkisi mesafeli ve soğuktur. Asla sözünden çıkmadığı annesi, onun için en kıymetli kişidir. Timur, her şeyin kontrolü altında olmasını ister. Ancak Bahar'ın yaşayadığı kırılma noktasıyla birlikte, bu kontrolü kaybeder ve ailesiyle, özellikle de Bahar'la bitmeyen bir hesaplaşmaya girmek zorunda kalır. Tüm bu dinamiklerle baş etmeye çalışırken, sakladığı sırların ortaya çıkmaması için büyük bir mücadele verecektir.

  • 4
  • 7
Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak bakın hangi dizide rol almış! Apar topar ayrılmıştı...

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

8 Şubat 1986 Diyarbakır, Türkiye doğumlu Mehmet Yılmaz Ak 35 yaşındadır. Türk oyuncu ve oyun yazarı olan Mehmet Yılmaz Ak ilk oyunculuk deneyimini ' Ben De Özledim' dizisi ile edindi. Yargı'nın sevilen oyuncusu Mehmet Yılmaz Ak Kadir Has Üniversitesi ve Ege Üniversitesinde eğitim gördü. Ak, 2008'de Beşinci Basamak adlı oyunu yazdı ve Mitos Boyut yayınlarından misyon ödülüne layık görüldü.

  • 5
  • 7
Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak bakın hangi dizide rol almış! Apar topar ayrılmıştı...

Mehmet Yılmaz Ak 2020'de Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinde 'Mazhar Aslan' rolüne hayat verdi. 2019'da Netflix'te yayınlanan, başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Hakan: Muhafız dizisinde ise Tekin rolü ile boy gösterdi. İçerde dizisinde 'Yaşar', Çukur dizisinde 'Ersoy', Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde 'Arman Pandikyan' rolünü canlandırdı. Öte yandan Kırık Kalpler Bankası sinema filminde 'Serkan', Peri Ağzı Olmayan Kız filminde ise ' Kemal' rolünü oynadı.