Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak bakın hangi dizide rol almış! Apar topar ayrılmıştı...

Ancak Timur'un Bahar ve çocuklarıyla ilişkisi mesafeli ve soğuktur. Asla sözünden çıkmadığı annesi, onun için en kıymetli kişidir. Timur, her şeyin kontrolü altında olmasını ister. Ancak Bahar'ın yaşayadığı kırılma noktasıyla birlikte, bu kontrolü kaybeder ve ailesiyle, özellikle de Bahar'la bitmeyen bir hesaplaşmaya girmek zorunda kalır. Tüm bu dinamiklerle baş etmeye çalışırken, sakladığı sırların ortaya çıkmaması için büyük bir mücadele verecektir.