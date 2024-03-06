06 Mart 2024, Çarşamba
Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak bakın hangi dizide rol almış! Apar topar ayrılmıştı...
Bahar dizisinde Doktor Timur Yavuzoğlu karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı, izleyiciler tarafından merak konusu olmaya başladı. Dizide Demet Evgar, Buğra Gürsoy gibi başarılı oyuncuların da yer aldığı ve yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeni toplayan dizi, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Bahar'ın eşini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'ın daha önce bir fenomen dizide oynadığını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Başarılı oyuncu daha önce bakın hangi dizide rol almış...
Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:29
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