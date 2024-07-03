03 Temmuz 2024, Çarşamba
Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski eşi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı! Minik oğlu Ahmet Kaan'ın babası bakın kimmiş...
Gönül Dağı'nda Zahide karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Özkaya, şimdilerde Bahar dizisiyle gündemde. Demet Evgar, Buğra Gülsoy gibi başarılı oyuncularla kamera karşısına geçen güzel oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Özellikle eski eşinin km olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ecem Özkaya meğer, yıllar önce Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla evliymiş...
Giriş: 03.07.2024 09:28
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