03 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski eşi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı! Minik oğlu Ahmet Kaan'ın babası bakın kimmiş...

Gönül Dağı'nda Zahide karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Özkaya, şimdilerde Bahar dizisiyle gündemde. Demet Evgar, Buğra Gülsoy gibi başarılı oyuncularla kamera karşısına geçen güzel oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Özellikle eski eşinin km olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ecem Özkaya meğer, yıllar önce Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla evliymiş...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 09:28
  • 1
  • 101
Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı! Minik oğlu Ahmet Kaan’ın babası bakın kimmiş...

Bahar dizisinde Demet Evgar, Buğra Gürsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi başarıli isimlerle kamera karşısına geçen Özkaya, Rengin karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

  • 2
  • 101
Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı! Minik oğlu Ahmet Kaan’ın babası bakın kimmiş...

35 yaşındaki güzel oyuncu Ecem Özkaya, Gönül Dağı dizisinden sonra Bahar dizisiyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Bahar dizisinin Rengin'i olarak tanınan Özkaya, sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

  • 3
  • 101
Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı! Minik oğlu Ahmet Kaan’ın babası bakın kimmiş...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan Özkaya, özel hayatıyla da gündem oluyor. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar ise eski eşini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

  • 4
  • 101
Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı! Minik oğlu Ahmet Kaan’ın babası bakın kimmiş...

Şu anda 10 yaşında olan Ahmet Kaan'ın babası ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'dır.

  • 5
  • 101
Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı! Minik oğlu Ahmet Kaan’ın babası bakın kimmiş...

Sevilen oyuncular Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ'ın evliliği ise 2019 yılında sona ermiştir.