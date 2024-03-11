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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'ın eşi bakın kimmiş! 2 yıl önce evlendiler! Meğer kızı Mavi'nin babası...

Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın eşini gören şaşırdı! Başrolünde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisi, konusu ve oyuncu karosuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Özellikle dizide başrolü üstlenen Demet Evgar'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başladı. Güzel oyuncunun 2 yıl önce evlendiği eşi bakın kim çıktı!

Giriş Tarihi: 11.03.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 15:36
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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar’ın eşi bakın kimmiş! 2 yıl önce evlendiler! Meğer kızı Mavi’nin babası...

Bahar dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Demet Evgar'ın hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. Başarılı oyuncu, yeni dizisiyle sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.

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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar’ın eşi bakın kimmiş! 2 yıl önce evlendiler! Meğer kızı Mavi’nin babası...

Manisa'da 18 Mayıs 1980'de doğan Demet Evgar, Arnavut kökenli bir aileden gelmektedir. Oyunculuk kariyerine 17 yaşında Manisa'daki amatör tiyatro topluluğu Afsem Tiyatrosu'nda başlayan Evgar, sahneye ilk kez Ray Cooney'nin "Kaç Baba Kaç" oyunuyla çıktı.

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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar’ın eşi bakın kimmiş! 2 yıl önce evlendiler! Meğer kızı Mavi’nin babası...

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla "Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kurdu ve bu toplulukta hem oyunculuk hem de oyun yazarlığı yaptı.

Çeşitli yapımlarda önemli roller üstlenen Demet Evgar'ın özel hayatı da merak konusu oldu. Özellikle 2 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi, dikkatleri üzerine çekti.

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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar’ın eşi bakın kimmiş! 2 yıl önce evlendiler! Meğer kızı Mavi’nin babası...

EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!

2016 yılından bu yana işletmeci Levent Babataş ile aşk yaşayan Demet Evgar, 17 Mart 2022 tarihinde evlendi. Bu evlilikten 18 Ağustos 2022 tarihinde Mavi adını verdikleri bebeğini dünyaya getirdi.

Aslen Erzincanlı olan Levent Babataş İstanbul'da dünyaya geldi. Kadıköy'de bulunan İstek Semiha Şakir Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Levent Babataş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde eğitim aldı. Gıda üzerine faaliyet gösteren işletmede kariyerini sürdüren Levent Babataş, bir alışveriş merkezinde ünlü bir markanın bayiliğini yapıyor. Levent Babataş'ın bir önceki evliliğinden bir oğlu bulunmakta.

İşte başta Demet Evgar olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar’ın eşi bakın kimmiş! 2 yıl önce evlendiler! Meğer kızı Mavi’nin babası...

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL