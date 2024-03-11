11 Mart 2024, Pazartesi
Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'ın eşi bakın kimmiş! 2 yıl önce evlendiler! Meğer kızı Mavi'nin babası...
Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın eşini gören şaşırdı! Başrolünde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisi, konusu ve oyuncu karosuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Özellikle dizide başrolü üstlenen Demet Evgar'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başladı. Güzel oyuncunun 2 yıl önce evlendiği eşi bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 15:36
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