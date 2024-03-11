Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar’ın eşi bakın kimmiş! 2 yıl önce evlendiler! Meğer kızı Mavi’nin babası...

EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!

2016 yılından bu yana işletmeci Levent Babataş ile aşk yaşayan Demet Evgar, 17 Mart 2022 tarihinde evlendi. Bu evlilikten 18 Ağustos 2022 tarihinde Mavi adını verdikleri bebeğini dünyaya getirdi.

Aslen Erzincanlı olan Levent Babataş İstanbul'da dünyaya geldi. Kadıköy'de bulunan İstek Semiha Şakir Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Levent Babataş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde eğitim aldı. Gıda üzerine faaliyet gösteren işletmede kariyerini sürdüren Levent Babataş, bir alışveriş merkezinde ünlü bir markanın bayiliğini yapıyor. Levent Babataş'ın bir önceki evliliğinden bir oğlu bulunmakta.

İşte başta Demet Evgar olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...