Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın kuzeni bakın kim çıktı!

Babil dizisinde canlandırdığı İlay karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Birce Akalay son günlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ve dizide canlandırdığı İlay karakteriyle sosyal medyaya da damga vuran Birce Akalay'ın özel hayatı mercek altına alındı. Birce Akalay hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun son dönemlerin en popüler isimlerinden biriyle kuzen olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Birce Akalay'ın ünlü kuzeni...