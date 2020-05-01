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Haberler Galeri Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın kuzeni bakın kim çıktı!

Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın kuzeni bakın kim çıktı!

Babil dizisinde canlandırdığı İlay karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Birce Akalay son günlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ve dizide canlandırdığı İlay karakteriyle sosyal medyaya da damga vuran Birce Akalay'ın özel hayatı mercek altına alındı. Birce Akalay hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun son dönemlerin en popüler isimlerinden biriyle kuzen olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Birce Akalay'ın ünlü kuzeni...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 17:51
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Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın kuzeni bakın kim çıktı!

Babil dizisinde canlandırdığı İlay karakteriyle son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından olan Birce Akalay'ın özel hayatı da mercek altına alındı. Hakkında araştırma yapanlar, güzel oyuncunun son dönemlerin en popüler isimlerinden biriyle kuzen olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Birce Akalay'ın kuzeni ve ünlü isimlerin akrabaları...

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Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın kuzeni bakın kim çıktı!

İşte Burak Özçivit'in baldızı...

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Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın kuzeni bakın kim çıktı!

Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar

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Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın kuzeni bakın kim çıktı!

Aslışah Alkoçlar'ın fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından sanat dünyasındaki ünlülerin akrabaları merak konusu oldu.

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Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın kuzeni bakın kim çıktı!