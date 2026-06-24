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7 yıllık aşkta büyük adım: Survivor Damla Can ve Tolga Mendi evleniyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Damla Can, 7 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Tolga Mendi'den aldığı romantik evlilik teklifine "Evet" dedi.

7 yıllık aşkta büyük adım: Survivor Damla Can ve Tolga Mendi evleniyor 1

Bir süredir İstanbul'da yaşayan Damla Can ile oyuncu Tolga Mendi, mutlu ilişkilerini bir adım öteye taşıdı. Tolga Mendi'nin romantik bir ortamda gerçekleştirdiği evlilik teklifine, Damla Can'ın cevabı ise büyük bir "Evet" oldu.

7 yıllık aşkta büyük adım: Survivor Damla Can ve Tolga Mendi evleniyor 2

"VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN"

Can, bu özel ve unutulmaz anları kendi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak mutluluğunu sevenleriyle paylaştı. Yakışıklı oyuncu ise o anları, "Vatana millete hayırlı olsun" notuyla esprili şekilde paylaştı. Kısa sürede etkileşim yağmuruna tutulan bu paylaşıma, çifte tebrik mesajları ve iyi dilekler yağdı.

7 yıllık aşkta büyük adım: Survivor Damla Can ve Tolga Mendi evleniyor 3

DAMLA CAN KİMDİR?

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Damla Can, genç yaşlardan itibaren sporla iç içe bir yaşam sürüyor. Özel bir spor salonunda eğitmenlik yapan Can; jimnastik, step, aerobik ve fitness gibi alanlarda profesyonel olarak dersler veriyor.

7 yıllık aşkta büyük adım: Survivor Damla Can ve Tolga Mendi evleniyor 4

Başarılı ismin televizyon ekranlarındaki Survivor macerası ise oldukça hareketli:

İlk çıkış: 2016 yılındaki Survivor yarışmasıyla ekranlara adım attı ve büyük bir azim göstererek finale kadar yükseldi.

All Star macerası: 2018 yılında Survivor All Star kadrosunda "All Starlar" takımında ter döktü.

Diğer sezonlar: 2017 ve 2019 yıllarındaki mücadelelerinin ardından, son olarak Survivor 2024 All Star kadrosunda yer alarak adından bir kez daha söz ettirdi.

7 yıllık aşkta büyük adım: Survivor Damla Can ve Tolga Mendi evleniyor 5

Sadece parkurlardaki başarısıyla değil, sosyal medyada ürettiği içeriklerle de dikkat çeken Damla Can, kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki bu mutlu gelişmeyle de gündemdeki yerini koruyor.

7 yıllık aşkta büyük adım: Survivor Damla Can ve Tolga Mendi evleniyor 6

EĞİTİMDEN SETLERE UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

Türk dizi sektörünün sevilen oyuncularından Tolga Mendi, başarılı oyunculuk kariyeri ve rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine hitap etmeye devam ediyor.

23 Mart 1993 Adana doğumlu olan Tolga Mendi, eğitim hayatına büyük önem veren isimlerden. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, akademik kariyerini Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde sürdürmüştür. Mühendislik eğitiminin yanı sıra oyunculuğa olan tutkusunu keşfeden Mendi, 2015 yılında aldığı profesyonel eğitimlerle hayallerini gerçeğe dönüştürmek için ilk adımı atmıştır.

7 yıllık aşkta büyük adım: Survivor Damla Can ve Tolga Mendi evleniyor 7

İZ BIRAKAN PROJELER

Kariyerine Acı Aşk (2015) ve Rüzgarın Kalbi (2016) gibi dizilerde yardımcı karakterlerle adım atan oyuncu, yeteneğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. İşte Mendi'nin hafızalara kazınan projeleri:

Yeni Gelin (2017-2018): Mendi'nin kariyerinde dönüm noktası olan bu yapımda, başrol karakteri Hazar Bozok'a hayat vermiş ve geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Sol Yanım (2020-2021): Dizide canlandırdığı Selim Kutlusoy karakteriyle oyunculuktaki başarısını bir kez daha kanıtlamıştır.

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