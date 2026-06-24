7 yıllık aşkta büyük adım: Survivor Damla Can ve Tolga Mendi evleniyor

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Damla Can, 7 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Tolga Mendi'den aldığı romantik evlilik teklifine "Evet" dedi.

Bir süredir İstanbul'da yaşayan Damla Can ile oyuncu Tolga Mendi, mutlu ilişkilerini bir adım öteye taşıdı. Tolga Mendi'nin romantik bir ortamda gerçekleştirdiği evlilik teklifine, Damla Can'ın cevabı ise büyük bir "Evet" oldu.

"VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN" Can, bu özel ve unutulmaz anları kendi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak mutluluğunu sevenleriyle paylaştı. Yakışıklı oyuncu ise o anları, "Vatana millete hayırlı olsun" notuyla esprili şekilde paylaştı. Kısa sürede etkileşim yağmuruna tutulan bu paylaşıma, çifte tebrik mesajları ve iyi dilekler yağdı.

DAMLA CAN KİMDİR? 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Damla Can, genç yaşlardan itibaren sporla iç içe bir yaşam sürüyor. Özel bir spor salonunda eğitmenlik yapan Can; jimnastik, step, aerobik ve fitness gibi alanlarda profesyonel olarak dersler veriyor.

Başarılı ismin televizyon ekranlarındaki Survivor macerası ise oldukça hareketli: İlk çıkış: 2016 yılındaki Survivor yarışmasıyla ekranlara adım attı ve büyük bir azim göstererek finale kadar yükseldi. All Star macerası: 2018 yılında Survivor All Star kadrosunda "All Starlar" takımında ter döktü. Diğer sezonlar: 2017 ve 2019 yıllarındaki mücadelelerinin ardından, son olarak Survivor 2024 All Star kadrosunda yer alarak adından bir kez daha söz ettirdi.