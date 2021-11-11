11 Kasım 2021, Perşembe
Ayşecan Tatari'yi çileden çıktı! Yaşadığı olaya isyan etti: İhmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor!
Yıllar önce Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari, geçtiğimiz yıl kızı Müjgan'ı kucağına almıştı. Kızının rahatsızlığı nedeniyle sıkı bir diyet yapan Tatari, gittiği restoranda yaşadığı olay sonrası çılgına döndü. Sosyal medyadan isyan eden oyuncu, "İhmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 11.11.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 16:23
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