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Ayşecan Tatari'yi çileden çıktı! Yaşadığı olaya isyan etti: İhmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor!

Yıllar önce Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari, geçtiğimiz yıl kızı Müjgan'ı kucağına almıştı. Kızının rahatsızlığı nedeniyle sıkı bir diyet yapan Tatari, gittiği restoranda yaşadığı olay sonrası çılgına döndü. Sosyal medyadan isyan eden oyuncu, "İhmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 11.11.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 16:23
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Ayşecan Tatari’yi çileden çıktı! Yaşadığı olaya isyan etti: İhmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor!

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su olarak hayatımıza giren Ayşecan Tatari paylaşımıyla gündeme geldi. Ayşecan Tatari gittiği mekanda yaşadığı bir olayı anlatarak isyan etti.

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Ayşecan Tatari’yi çileden çıktı! Yaşadığı olaya isyan etti: İhmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor!

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Geçtiğimiz yıl kızı Müjgan'ı dünyaya getiren Tatari yaşadığı bir olayla çileden çıktı.

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Ayşecan Tatari’yi çileden çıktı! Yaşadığı olaya isyan etti: İhmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor!

Kızı bağırsak geçirgenliği nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ünlü isim yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Özel bir diyetle beslenmesi gereken kızı için yiyecekleri ince eleyip sık dokuyan Tatari, gittiği restoranda yaşadığı bir olaya çok kızdı.

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Ayşecan Tatari’yi çileden çıktı! Yaşadığı olaya isyan etti: İhmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor!

Ayşecan Tatari yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Delireceğim! Yemin ediyorum delireceğim! 1 aylık çok katı bir diyetim var. Gittiğim her yerde şefe kadar gidiyorum. Laktoz/gluten/domates/biber listemi sayıyorum. Şefe gidiyorum bakın! Garsonlara sordum yetmedi, şefe sordum. Siparişimi verdim, tadı değişik gelince çağırıp 'kusura bakmayın manyak gibi soruyorum tereyağ olabilir mi?' dedim. 'Hayır' dedikten 2 dakika sonra gelip 'Evet 10 gündür tereyağ koyuyorlarmış' diyor."

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Ayşecan Tatari’yi çileden çıktı! Yaşadığı olaya isyan etti: İhmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor!

"Siz gıda işi yapıyorsunuz. Konu sağlık! Sizin dangalaklığınız benim kızımın bağırsağında kanama yapıyor. Gerizekalısınız hepiniz!"