Aynadaki Yabancı'nın Emirhan'ı Onur Tuna'nın sevgilisi bakın hangi kimmiş! Ünlü oyuncu tanıştırmış...

atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı, bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Simay Barlas, Caner Topçu ve Asuman Dabak gibi başarılı oyuncuların bir araya geldiği projede 'Emirhan Karaaslan' karakterini canlandıran Onur Tuna'nın özel hayatıyla gündeme geldi. 3 yıldır ünlü bir oyuncuyla birlikte olan Tuna, sevgilisiyle bakın nasıl tanışmış!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.10.2025 07:16 Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 07:16
Yeni dizi "Aynadaki Yabancı" ilk bölümüyle bu akşam atv'de...

Başrollerinde Simay Barlas, Caner Topçu, Asuman Dabak ve Kerem Arslanoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide, karizmatik oyuncu Onur Tuna, "Emirhan Karaaslan" karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.

İŞ DÜNYASININ ZİRVESİNDE BİR ADAM: EMİRHAN KARAASLAN

Dizide Emirhan; iş dünyasının en güçlü isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Üzerindeki "şeytan tüyü" sayesinde istediğini elde eden, hırslı, karizmatik ama aynı zamanda karanlık bir geçmişin yükünü taşıyan bir adam... Kusursuz görünen hayatının ardında büyük sırlar gizleyen Emirhan'ın en zayıf noktası ise eşi Azra.

TUTKU DOLU AMA TEHLİKELİ BİR AŞK HİKAYESİ

Emirhan'ın Azra'ya duyduğu tutkulu aşk, onun hayattaki tek gerçek bağı olsa da, aile geçmişinin karanlık sırları bu ilişkiyi zehirlemeye başlar. Azra için bu evlilik zamanla bir kabusa dönüşür.

Dizinin ilk bölümü öncesi ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğu sosyal medyada en çok merak edilen konular arasına girdi.

BAKIN NASIL TANIŞMIŞLAR!

Yapılan araştırmalar sonucunda, Onur Tuna'nın 3 yıldır oyuncu Yasemin Yazıcı ile mutlu bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Güzel oyuncu, özellikle "Son Yaz" dizisindeki performansıyla dikkat çekmiş ve kariyerinde büyük bir çıkış yakalamıştı.

Çiftin aşk hikâyesi ise sürpriz bir isme dayanıyor. Meğer Onur Tuna ile Yasemin Yazıcı'yı, "Son Yaz" dizisindeki Alperen Duymaz tanıştırmış!