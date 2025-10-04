04 Ekim 2025, Cumartesi
Aynadaki Yabancı'nın Emirhan'ı Onur Tuna'nın sevgilisi bakın hangi kimmiş! Ünlü oyuncu tanıştırmış...
atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı, bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Simay Barlas, Caner Topçu ve Asuman Dabak gibi başarılı oyuncuların bir araya geldiği projede 'Emirhan Karaaslan' karakterini canlandıran Onur Tuna'nın özel hayatıyla gündeme geldi. 3 yıldır ünlü bir oyuncuyla birlikte olan Tuna, sevgilisiyle bakın nasıl tanışmış!
