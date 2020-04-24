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ATV’nin yıldız oyuncuları İstiklal Marşı'nı okudu!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'ncü yılında, Atv ekranlarının yıldız oyuncuları İstiklal Marşını okudu. Atv'nin sevilen dizilerinin başrol oyuncuları evlerinden çektikleri videolarda İstiklal Marşı'nı seslendirirken sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

ATV dizilerinin yıldız oyuncuları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İstiklal Marşını okudu ATV DİZİLERİNİN YILDIZ OYUNCULARI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İÇİN İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

Giriş Tarihi: 24.04.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 18:04
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ATV’nin yıldız oyuncuları İstiklal Marşı'nı okudu!

ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizilerin başrol oyuncuları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yılı için İstiklal marşını seslendirdi. Atv'de izlenme rekorları kıran dizilerin başrol oyuncuları Oktay Kaynarca, Erkan Petekkaya, Sanem Çelik, Özge Törer, Burak Özçivit, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Akın Akınözü, Ebru Şahin ve İlayda Çevik, İstiklal Marşı'nı coşkuya okudular. Sosyal medyada paylaşılan bu video kısa süre içerisinden beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

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ATV’nin yıldız oyuncuları İstiklal Marşı'nı okudu!

OKTAY KAYNARCA

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ATV’nin yıldız oyuncuları İstiklal Marşı'nı okudu!

SANEM ÇELİK

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ATV’nin yıldız oyuncuları İstiklal Marşı'nı okudu!

BURAK ÖZÇİVİT

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ATV’nin yıldız oyuncuları İstiklal Marşı'nı okudu!

ÖZGE TÖRER