ATV’nin yıldız oyuncuları İstiklal Marşı'nı okudu!

ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizilerin başrol oyuncuları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yılı için İstiklal marşını seslendirdi. Atv'de izlenme rekorları kıran dizilerin başrol oyuncuları Oktay Kaynarca, Erkan Petekkaya, Sanem Çelik, Özge Törer, Burak Özçivit, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Akın Akınözü, Ebru Şahin ve İlayda Çevik, İstiklal Marşı'nı coşkuya okudular. Sosyal medyada paylaşılan bu video kısa süre içerisinden beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.