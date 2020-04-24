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ATV’nin yıldız oyuncuları İstiklal Marşı'nı okudu!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'ncü yılında, Atv ekranlarının yıldız oyuncuları İstiklal Marşını okudu. Atv'nin sevilen dizilerinin başrol oyuncuları evlerinden çektikleri videolarda İstiklal Marşı'nı seslendirirken sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede beğeni rekoru kırdı.
Giriş Tarihi: 24.04.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 18:04
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