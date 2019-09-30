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Atv’nin sevilen dizisi Kimse Bilmez’in kadrosuna sürpriz transfer

Atv'nin sevilen dizi Kimse Bilmez'in 16. yeni bölüm fragmanı yayınladı. Pazar akşamları seyircinin karşısına çıkan Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanına Ali'nin eski eşi Özlem'in geri dönmesi damga vurdu. Peki Sevda, aşık olduğu adamın eski eşiyle karşılaşınca neler olacak? Ali'nin geçmişi ile yüzleşecek olan Sevda'nın ne yapacağı kadar Ali'nin tepkisi de merak konusu. Özlem'in yıllar sonra ortaya çıkması hangi dengeleri değiştirecek? İşte Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 11:43
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Atv’nin sevilen dizisi Kimse Bilmez’in kadrosuna sürpriz transfer

Atv'nin her bölümü merakla beklenen Baba Yapım imzalı dizisi Kimse Bilmez'in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce de birçok dizi ve sinema filminde rol alan Sevtap Özaltun, Kimse Bilmez dizisinde Keremcem'in eski eşi "Özlem" karakterine hayat verecek. Uzun ve titiz bir çalışma sonunda seçilen ünlü oyuncu, canlandıracağı "Özlem" karakteriyle yeni olayların fitilini ateşleyecek.

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Atv’nin sevilen dizisi Kimse Bilmez’in kadrosuna sürpriz transfer

YILLAR SONRA YENİDEN ATV'DE

Sevtap Özaltun, daha önce Atv'de yayınlanan "Canım Ailem" dizisinde "Ahsen" karakterini canlandırmıştı. Atv ekranlarına Kimse Bilmez ile geri dönen Özaltun, dizideki karakteriyle tüm dengeleri değiştirecek.

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Atv’nin sevilen dizisi Kimse Bilmez’in kadrosuna sürpriz transfer

Sevda, aşık olduğu adamın eski eşiyle karşılaşınca neler olacak? Ali'nin geçmişi ile yüzleşecek olan Sevda'nın ne yapacağı kadar Ali'nin tepkisi de merak konusu. Özlem'in yıllar sonra ortaya çıkması hangi dengeleri değiştirecek?

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Atv’nin sevilen dizisi Kimse Bilmez’in kadrosuna sürpriz transfer

Yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in üstlendiği dizinin Yönetici Yapımcılığını Osman Enes Yakut üstleniyor. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide; Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Adnan Biricik, Asya Taşkın ve Beran Özel gibi isimler de yer alıyor.

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Atv’nin sevilen dizisi Kimse Bilmez’in kadrosuna sürpriz transfer

Kimse Bilmez, her Pazar saat 20.00'de Atv'de

16. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

15. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN