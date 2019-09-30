BİZE ULAŞIN
Atv’nin sevilen dizisi Kimse Bilmez’in kadrosuna sürpriz transfer
Atv'nin sevilen dizi Kimse Bilmez'in 16. yeni bölüm fragmanı yayınladı. Pazar akşamları seyircinin karşısına çıkan Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanına Ali'nin eski eşi Özlem'in geri dönmesi damga vurdu. Peki Sevda, aşık olduğu adamın eski eşiyle karşılaşınca neler olacak? Ali'nin geçmişi ile yüzleşecek olan Sevda'nın ne yapacağı kadar Ali'nin tepkisi de merak konusu. Özlem'in yıllar sonra ortaya çıkması hangi dengeleri değiştirecek? İşte Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 30.09.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 11:43
- 1
- 5
- 2
- 5
- 3
- 5
- 4
- 5
- 5
- 5