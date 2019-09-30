BİZE ULAŞIN
Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Uğur bana evlilik sözleşmesi imzalattı
İlişkileri olaylı bir şekilde başlayan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Düğün sonrası Ebru Şallı'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Uğur Akkuş'un düğün öncesi kendisinden evlilik sözleşmesi istediğini söyleyen Şallı, "Benim tarafımdan bir talep olmadı ama Uğur bana bir sözleşme sundu. Ben de imzaladım" dedi.
Giriş Tarihi: 30.09.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 11:05
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7