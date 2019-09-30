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Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Uğur bana evlilik sözleşmesi imzalattı

İlişkileri olaylı bir şekilde başlayan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Düğün sonrası Ebru Şallı'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Uğur Akkuş'un düğün öncesi kendisinden evlilik sözleşmesi istediğini söyleyen Şallı, "Benim tarafımdan bir talep olmadı ama Uğur bana bir sözleşme sundu. Ben de imzaladım" dedi.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 11:05
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Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Uğur bana evlilik sözleşmesi imzalattı

2 yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş ile Çırağan Sarayı'nda evlenen Ebru Şallı, önceki gün düzenlenen Kadınca Fest'e katıldı.

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Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Uğur bana evlilik sözleşmesi imzalattı

Düğünü hakkında soruları yanıtlayan Şallı, "Masal gibi bir düğündü. Biraz doğaçlama oldu ama ilişkinin gittiği yer belliydi. Önce aileler tanıştı, yüzükler takıldı ve bugüne geldik. Kimseye sürpriz olmadı" dedi.

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Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Uğur bana evlilik sözleşmesi imzalattı

Uğur Akkuş'un kendisine evlilik sözleşmesi imzalattığını söyleyen Şallı, "Benim tarafımdan bir talep olmadı ama Uğur bana bir sözleşme sundu. Ben de imzaladım. Ne olduğunu söyleyemem ama çok tatlı bir sözleşme" açıklamasıyla şaşırttı.

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Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Uğur bana evlilik sözleşmesi imzalattı

Fiyat tartışmasıyla gündeme gelen tektaşı da çok konuşulan Şallı konuyla ilgili "Onlarla ilgili konuşmayalım. Her şey masal gibiydi" dedi.

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Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Uğur bana evlilik sözleşmesi imzalattı