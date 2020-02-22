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Afili Aşk’ın yıldızı Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı

Afili Aşk'ta canlandırdığı Kerem karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Çağlar Ertuğrul'un özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Rol arkadaşı Burcu Özberk ile aralarında güzel bir uyum yakalayan ve oldukça yakıştırılan Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi ise görenleri şaşırttı.

Afili Aşk’ın 35. yeni bölüm fragmanı izle! |Video AFİLİ AŞK'IN 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! |VİDEO

Giriş Tarihi: 22.02.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 15:36
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Afili Aşk’ın yıldızı Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı

Afili Aşk dizisinin yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk, son dönemin en çok konuşlan isimlerinden oldular. Genç oyuncuların uyumu ve başarılı performansları Afili Aşk dizisinin önünü açtı. Dizide gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi ise görenleri şaşırttı. İşte Çağlar Ertuğrul ve birçok ünlü ismin sevgilileri ve eşleri…

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Afili Aşk’ın yıldızı Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı

MELİKE İPEK YALOVA

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Afili Aşk’ın yıldızı Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı

MELİKE İPEK YALOVA VE EŞİ ALTUĞ GÜLTAN

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Afili Aşk’ın yıldızı Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı

HADİSE VE KAAN YILDIRIM

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Afili Aşk’ın yıldızı Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı

EZGİ EYÜBOĞLU VE OĞULCAN ENGİN