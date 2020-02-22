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Afili Aşk’ın yıldızı Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı
Afili Aşk'ta canlandırdığı Kerem karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Çağlar Ertuğrul'un özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Rol arkadaşı Burcu Özberk ile aralarında güzel bir uyum yakalayan ve oldukça yakıştırılan Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi ise görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 22.02.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 15:36
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