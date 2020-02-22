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Ekranlara geri dönen Arda Kural son görüntüsüyle şok etti!
90'lı yıllarda rol aldığı 'Eyvah Babam' dizisiyle ile adını duyuran ve yakışıklılığıyla bir döneme damga vuran Arda Kural yaşadığı zor günleri atlattı. 2017 yılında psikonevroz teşhisi konulan Arda Kural gördüğü tedavinin ardından ekranlara geri döndü. TRT'de yayınlanan dizinin kadrosuna dahil olan Arda Kural'ın son görüntüsü ise herkesi şaşırttı. İşte Arda Kural'ın şaşırtan değişimi...
Giriş Tarihi: 22.02.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 12:19
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