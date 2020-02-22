Ekranlara geri dönen Arda Kural son görüntüsüyle şok etti!

Hürriyet'ten Zelal Özalp'e konuşan Arda Kural , "Evim yok artık. O yüzden sevdiğim Büyükçekmece insanlarını yakından görebildiğim bu kafede yaşayacağım. Sadece burada da değil, her yer benim evim. Şezlong dolu Büyükçekmece. Buralarda uyuyorum ama mutlu uyuyorum" açıklamasını yapmıştı.