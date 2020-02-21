Acun Ilıcalı’ya bebek müjdesi! Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı hamile

Acun Ilıcalı'ya kızı Banu Ilıcalı'dan bebek müjdesi! Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile yaptığı ilk evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu öğrenildi. 3 yıl önce evlenen 4,5 aylık hamile olan Banu Ilıcalı'nın bebek müjdesi ünlü televizyoncuyu sevince boğdu. Bebeğin cinsiyetinin ise kız olduğu öğrenildi.