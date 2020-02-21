21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Acun Ilıcalı’ya bebek müjdesi! Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı hamile

Acun Ilıcalı'ya kızı Banu Ilıcalı'dan bebek müjdesi! Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile yaptığı ilk evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu öğrenildi. 3 yıl önce evlenen 4,5 aylık hamile olan Banu Ilıcalı'nın bebek müjdesi ünlü televizyoncuyu sevince boğdu. Bebeğin cinsiyetinin ise kız olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 21.02.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 11:19
  • 1
  • 6
Acun Ilıcalı’ya bebek müjdesi! Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı hamile

Acun Ilıcalı'nın 5 sene evli kaldığı Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, 4,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

  • 2
  • 6
Acun Ilıcalı’ya bebek müjdesi! Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı hamile

Sosyal medya hesabını gizli kullanan ve yakın çevresi dışında kimsenin takip isteğini kabul etmeyen Banu Ilıcalı'nın müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştığı ileri sürüldü.

  • 3
  • 6
Acun Ilıcalı’ya bebek müjdesi! Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı hamile

3 SENE ÖNCE EVLENDİ

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, 3 sene önce üniversitede tanıştığı Efe Ceyhun ile evlendi.

  • 4
  • 6
Acun Ilıcalı’ya bebek müjdesi! Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı hamile

Çiftin düğününe Burcu Esmersoy, Şeyma Subaşı, Nusret Gökçe, Murat Boz, Hadise, Emre Belözoğlu, Fatih Terim, Mustafa Sandal, Öykü Serter ve Zeynep Yılmaz gibi isimler katılmıştı.

  • 5
  • 6
Acun Ilıcalı’ya bebek müjdesi! Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı hamile

KIZINA "MUCİZE ÇOCUK" DİYOR

Acun Ilıcalı'nın anne babası ve 10 aylık torunları Banu Ilıcalı ile birlikte Bodrum'a tatile giderken feci bir kaza geçirmiş ve kazada hayatlarını kaybetmişti. Kazadan sağ çıkan Banu Ilıcalı'nın ise vücudunda 18 kırık meydana gelmiş.