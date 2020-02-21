Survivor’da diskalifiye olan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin’in yerine gelecek yarışmacıları belli oldu! Erman Altıkardeş ve İrem Akın kimdir?

Geçtiğimiz Pazar akşamı yeni sezonuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de iki büyük sürpriz yaşandı! Ünlüler takımının favori isimlerinden olan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin'in ayrılığı yarışmaya damga vurdu. İkilinin yarışmadan neden ayrıldığı ise en çok araştırılan konu oldu. Peki Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Survivor 2020'den neden ayrıldı? Ünlü oyuncu Uğur Pektaş ile Şaziye İvegin'in yarışmadan diskalifiye olmasının ardından yeni Survivor yarışmacıları belli oldu. Kulislerdeki iddialara göre milli boksör İrem Akın ile amatör futbolcu Erman Altıkardeş, yeni yarışmacılar olacak. Erman Altıkardeş ve İrem Akın kimdir?