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Survivor’da diskalifiye olan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin’in yerine gelecek yarışmacıları belli oldu! Erman Altıkardeş ve İrem Akın kimdir?

Geçtiğimiz Pazar akşamı yeni sezonuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de iki büyük sürpriz yaşandı! Ünlüler takımının favori isimlerinden olan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin'in ayrılığı yarışmaya damga vurdu. İkilinin yarışmadan neden ayrıldığı ise en çok araştırılan konu oldu. Peki Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Survivor 2020'den neden ayrıldı? Ünlü oyuncu Uğur Pektaş ile Şaziye İvegin'in yarışmadan diskalifiye olmasının ardından yeni Survivor yarışmacıları belli oldu. Kulislerdeki iddialara göre milli boksör İrem Akın ile amatör futbolcu Erman Altıkardeş, yeni yarışmacılar olacak. Erman Altıkardeş ve İrem Akın kimdir?

Giriş Tarihi: 21.02.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 10:21
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Survivor’da diskalifiye olan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin’in yerine gelecek yarışmacıları belli oldu! Erman Altıkardeş ve İrem Akın kimdir?

Survivor 2020'de ilk hafta eleme konseyi şok eden gelişmelere sahne oldu. Ünlüler takımının favori isimlerinden olan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin'in ayrılığı geceye damga vurdu. İkilinin yarışmadan neden ayrıldığı ise en çok araştırılan konu olurken ünlüler takımına katılacak yeni isimler belli oldu. Peki Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Survivor 2020'den neden ayrıldı? Survivor ünlüler takımına katılan İrem Akın ve Erman Altıkardeş kimdir? İşte Survivor'la ilgili tüm detaylar…

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Survivor’da diskalifiye olan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin’in yerine gelecek yarışmacıları belli oldu! Erman Altıkardeş ve İrem Akın kimdir?

DİZ SAKATLIĞI NEDEİYLE DEVAM EDEMEDİ

Yıllar önce yayınlanan Survivor'ın ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan ve bu sezonki en önemli şampiyonluk adaylarından olan Uğur Pektaş, diz sakatlığı sebebiyle henüz ilk haftadan yarışmaya veda etti.

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Survivor’da diskalifiye olan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin’in yerine gelecek yarışmacıları belli oldu! Erman Altıkardeş ve İrem Akın kimdir?

Ünlü oyuncu Uğur Pektaş'la birlikte eski milli basketbolcu Şaziye İvegin de diz sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti.

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Survivor’da diskalifiye olan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin’in yerine gelecek yarışmacıları belli oldu! Erman Altıkardeş ve İrem Akın kimdir?

Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin'in yerine yarışmaya katılan isimlerin Erman Altıkardeş ve İrem Akın iddiası gündeme geldi. Peki Survivor'ın yeni yarışmacısı İrem Akın ve Erman Altıkardeş kimdir ve ne iş yapıyor? İşte İrem Akın ve Erman Altıkardeş hakkında tüm detaylar…

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Survivor’da diskalifiye olan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin’in yerine gelecek yarışmacıları belli oldu! Erman Altıkardeş ve İrem Akın kimdir?

SURVİVOR'UN YENİ YARIŞMACISI İREM AKIN KİMDİR?

İrem Akın, milli bir boksördür. Tekirdağ'da dünyaya gelen İrem Akın, 1.70 cm boyunda ve 60 kilodadır.