Ata Demirer ile Alara Bozbey köy düğünüyle evlenecek

Zamanının büyük kısmını Bozcaada'da geçiren ve tam bir Ege aşığı olan Ata Demirer, Çanakkale'de gerçekleşecek köy düğünüyle evlenmeye hazırlanıyor. 2015 yılından beri bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Alara Bozbey ile yeniden bir araya gelen Ata Demirer'in Nisan ayında nikah masasına oturmak için hazırlık yaptığı konuşuluyor.