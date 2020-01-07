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Ata Demirer ile Alara Bozbey köy düğünüyle evlenecek

Zamanının büyük kısmını Bozcaada'da geçiren ve tam bir Ege aşığı olan Ata Demirer, Çanakkale'de gerçekleşecek köy düğünüyle evlenmeye hazırlanıyor. 2015 yılından beri bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Alara Bozbey ile yeniden bir araya gelen Ata Demirer'in Nisan ayında nikah masasına oturmak için hazırlık yaptığı konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 07.01.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 09:31
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Ata Demirer ile Alara Bozbey köy düğünüyle evlenecek

Ege aşığı olan Ata Demirer, Alara Bozbey'le evlenmeye hazırlanıyor. Çiftin, Nisan'da 'Eyvah Eyvah 2' filminin de çekildiği Geyikli'de gerçekleşecek köy düğünüyle dünyaevine gireceği konuşuluyor.

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Ata Demirer ile Alara Bozbey köy düğünüyle evlenecek

Geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya gelen Ata Demirer ile Alara Bozbey cephesinde sürpriz gelişme… İki yıl önce kısa süreli aşk yaşayan ünlü çift, 2019'un son günlerinde barıştıklarını ilan etmişti. İkilinin şu sıralar tatlı bir telaş içinde olduğu iddia edildi.

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Ata Demirer ile Alara Bozbey köy düğünüyle evlenecek

Yılın büyük kısmını Bozcaada'da geçiren Demirer, Ege'ye öylesine sevdalı ki komedyenin 'Eyvah Eyvah' serisinin üç filmi de Çanakkale'de çekildi.

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Ata Demirer ile Alara Bozbey köy düğünüyle evlenecek

Aşklarına bir şans daha veren çift, Nisan ayında nikah masasına oturacak.

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Ata Demirer ile Alara Bozbey köy düğünüyle evlenecek

İKİSİ DE EGE SEVDALISI

İkilinin düğün için seçtiği mekan ise Demirer için ayrı bir önem taşıyor. Çift, komedyenin 'Eyvah Eyvah' filmlerinin çekildiği Çanakkale'deki Geyikli ilçesinde bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek. Hatta Ege aşığı ikili, konuşulanlara göre filmdeki düğün sahnesinin çekildiği Kumova Köyü'ndeki sahilde gerçekleşen törenle evlenecek.