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Aslı Enver ve Önder Öztarhan’dan kötü haber! Tek kalemde sildi

Aslı Enver ile Önder Öztarhan ayrıldı mı? Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, kısa süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri evliliğe doğru giden çift ailelerini de birbiriyle tanıştırmıştı. Nikah masasına oturması beklenen ünlü çiftle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Enver, son hamlesiyle kafaları karıştırdı.

Giriş Tarihi: 22.04.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 11:46
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Aslı Enver ve Önder Öztarhan’dan kötü haber! Tek kalemde sildi

Bir dargın bir barışık uzun süre birlikte olduğu şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, Aralık 2021'de Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Basın mensuplarının "Hayırlı olsun, ilişkiniz nasıl gidiyor?" şeklindeki sorusunu yanıtsız bırakmayan oyuncu, Öztarhan ile birlikteliği hakkında ilk kez konuşmuş, "İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum" demişti.

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Aslı Enver ve Önder Öztarhan’dan kötü haber! Tek kalemde sildi

AŞK İTİRAFI

Sevgilisiyle birlikte mart ayında çıktıkları İzmir Alaçatı tatilinden de bahseden Enver, "Enerjimi topladım, dediğim gibi mutluyum" ifadelerini kullanmıştı. "Yüzünüz gülüyor, ilişki yaradı size galiba" şeklindeki yorumuna ise gülerek, "Çok teşekkür ederim" karşılığını vermişti.

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Aslı Enver ve Önder Öztarhan’dan kötü haber! Tek kalemde sildi

"HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"

Magazin gündeminden düşmeyen Öztarhan ise geçtiğimiz ocak ayında teve2'de yayınlanan 'Magazin Masası' programının sunucusu Esin Övet'in, Aslı Enver haberlerine ilişkin mesajına çarpıcı bir yanıt vermişti. Övet, Öztarhan'ın "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu" şeklindeki mesajını canlı yayında aktarmıştı.

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Aslı Enver ve Önder Öztarhan’dan kötü haber! Tek kalemde sildi

ÖZTARHAN'IN ANNESİYLE TANIŞTI

Daha sonra Enver, Önder Öztarhan ile Ortaköy'de yemek yerken görüntülenmişti. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden iki sevgiliye, iş insanının annesi de katılmıştı. Çıkışta muhabirlerin "Önder Bey'in annesi de yemekteydi. İlk defa mı tanıştınız? Önder Bey de sizin ailenizle tanıştı mı?" sorusuna oyuncu, "Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor" diyerek, evlilik sinyali vermişti.

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Aslı Enver ve Önder Öztarhan’dan kötü haber! Tek kalemde sildi

EN ÖN SIRADAN İZLEDİ

Son olarak Aslı Enver, rol aldığı 'Sırça' oyunu ile önceki akşam seyirci karşısına çıkmıştı. Güzel oyuncuyu bir süredir aşk yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Önder Öztarhan, en ön sıradan annesi ile birlikte izlemişti.