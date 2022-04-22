22 Nisan 2022, Cuma
Aslı Enver ve Önder Öztarhan’dan kötü haber! Tek kalemde sildi
Aslı Enver ile Önder Öztarhan ayrıldı mı? Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, kısa süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri evliliğe doğru giden çift ailelerini de birbiriyle tanıştırmıştı. Nikah masasına oturması beklenen ünlü çiftle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Enver, son hamlesiyle kafaları karıştırdı.
Giriş Tarihi: 22.04.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 11:46
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