Şöhretinin ardındaki hikâye ortaya çıktı! Akın Akınözü nasıl keşfedildi?

ATV'de bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Aşk ve Taht dizisinin başrolü Akın Akınözü'nün hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun matematik eğitiminden oyunculuğa uzanan yolculuğu, ailesinin verdiği tepki ve keşfedilme hikâyesinin detayları haberimizde.

ATV'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. ZİNDANDAN SALTANAT TAHTINA UZANAN BİR DEHA Başrolde Akın Akınözü'nün hayat verdiği Sultan Alaeddin Keykubat yer alırken, zindanın karanlığından tahtın ihtişamına uzanan bir hükümdarın aşk, güç ve iktidar sınavı ekrana taşınıyor.

NASIL KEŞFEDİLDİ? İlk bölümü öncesinde dizinin başrolü Akın Akınözü'nün hayatına dair detaylar da gündem oldu. Attığı her adım, paylaştığı her fotoğraf sosyal medyada konuşulan ünlü oyuncu, Türkiye sınırlarını aşan şöhretiyle dikkat çekiyor. Akınözü'nün İspanya'dan Latin Amerika'ya uzanan geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Özellikle rol aldığı yapımlarla yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, kariyerindeki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 'AŞK VE TAHT'IN BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Akınözü'nün bugünlere gelmesi ise hiç kolay olmadı. Ankaralı oyuncu, yıllar önce Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda oyunculuğa nasıl başladığını ve keşfedilme hikâyesini tüm samimiyetiyle anlatmıştı.

ÇOCUKKEN MATEMATİĞE TUTKUNDU Akın Akınözü, çocukluk yıllarında matematik ve fen bilimlerine büyük ilgi duyduğunu söyledi. Matematiği sevmesinin nedenini ise problem çözmekten keyif almasıyla açıkladı. Lisede fiziğe olan ilgisinin arttığını belirten oyuncu, bir süre sonra geometriyle tanışmasıyla kendisini matematiğin içinde bulduğunu anlattı. Üniversitede hangi alanda eğitim alacağına karar verirken de kendisini diri tutacak bir alan aradığını ve bu nedenle matematik okumaya karar verdiğini ifade etti. Akınözü, eğitim hayatını ABD'de sürdürdü. Bir yıl Wisconsin Üniversitesi'nde eğitim aldıktan sonra Santa Monica College'a geçti. Ardından UC Berkeley'ye transfer olan oyuncu, burada uygulamalı matematik eğitimi aldı.