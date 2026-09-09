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Şöhretinin ardındaki hikâye ortaya çıktı! Akın Akınözü nasıl keşfedildi?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'de bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Aşk ve Taht dizisinin başrolü Akın Akınözü'nün hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun matematik eğitiminden oyunculuğa uzanan yolculuğu, ailesinin verdiği tepki ve keşfedilme hikâyesinin detayları haberimizde.

Şöhretinin ardındaki hikâye ortaya çıktı! Akın Akınözü nasıl keşfedildi? 1

ATV'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

ZİNDANDAN SALTANAT TAHTINA UZANAN BİR DEHA

Başrolde Akın Akınözü'nün hayat verdiği Sultan Alaeddin Keykubat yer alırken, zindanın karanlığından tahtın ihtişamına uzanan bir hükümdarın aşk, güç ve iktidar sınavı ekrana taşınıyor.

Şöhretinin ardındaki hikâye ortaya çıktı! Akın Akınözü nasıl keşfedildi? 2

NASIL KEŞFEDİLDİ?

İlk bölümü öncesinde dizinin başrolü Akın Akınözü'nün hayatına dair detaylar da gündem oldu. Attığı her adım, paylaştığı her fotoğraf sosyal medyada konuşulan ünlü oyuncu, Türkiye sınırlarını aşan şöhretiyle dikkat çekiyor.

Akınözü'nün İspanya'dan Latin Amerika'ya uzanan geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Özellikle rol aldığı yapımlarla yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, kariyerindeki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Şöhretinin ardındaki hikâye ortaya çıktı! Akın Akınözü nasıl keşfedildi? 3

Akınözü'nün bugünlere gelmesi ise hiç kolay olmadı. Ankaralı oyuncu, yıllar önce Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda oyunculuğa nasıl başladığını ve keşfedilme hikâyesini tüm samimiyetiyle anlatmıştı.

Şöhretinin ardındaki hikâye ortaya çıktı! Akın Akınözü nasıl keşfedildi? 4

ÇOCUKKEN MATEMATİĞE TUTKUNDU

Akın Akınözü, çocukluk yıllarında matematik ve fen bilimlerine büyük ilgi duyduğunu söyledi. Matematiği sevmesinin nedenini ise problem çözmekten keyif almasıyla açıkladı.

Lisede fiziğe olan ilgisinin arttığını belirten oyuncu, bir süre sonra geometriyle tanışmasıyla kendisini matematiğin içinde bulduğunu anlattı. Üniversitede hangi alanda eğitim alacağına karar verirken de kendisini diri tutacak bir alan aradığını ve bu nedenle matematik okumaya karar verdiğini ifade etti.

Akınözü, eğitim hayatını ABD'de sürdürdü. Bir yıl Wisconsin Üniversitesi'nde eğitim aldıktan sonra Santa Monica College'a geçti. Ardından UC Berkeley'ye transfer olan oyuncu, burada uygulamalı matematik eğitimi aldı.

Şöhretinin ardındaki hikâye ortaya çıktı! Akın Akınözü nasıl keşfedildi? 5

YATIRIM BANKACILIĞI FİKRİ ONU HEYECANLANDIRMADI

Ancak Berkeley'de geçirdiği yıllar, Akın Akınözü'nün hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Kendi isteklerini sorgulamaya başlayan oyuncu, uygulamalı matematik eğitiminin ardından yapabileceği işleri düşünmeye başladı.

Bu seçeneklerden biri yatırım bankacılığıydı. Ancak Akınözü, bu ihtimalin kendisini hiç heyecanlandırmadığını fark etti. Bu dönemde aldığı bazı seçmeli dersler sayesinde sanata da ilgi duymaya başladı.

Sanatta da matematikte olduğu gibi çözülmesi gereken problemler olduğunu fark eden oyuncu, bu problemlerin zihinsel, ruhsal, duygusal ve fiziksel çaba gerektirmesinden etkilendi. İşte bu keşif, onu oyunculuğa yönlendiren en önemli adımlardan biri oldu.

Şöhretinin ardındaki hikâye ortaya çıktı! Akın Akınözü nasıl keşfedildi? 6

"EKRAN YÜZÜME KAPANDI"

Oyunculuk kararını ailesine açıklaması ise Akın Akınözü için unutulmaz bir anıya dönüştü.

Kararını babasına Skype üzerinden görüntülü konuşma sırasında söylediğini anlatan oyuncu, babasının tepkisini gülerek şöyle aktardı:

"Ekran yüzüme kapandı."

Babası zaman içinde oğlunun kararını kabullendi. Akınözü, babasının tepkisini yıllar sonra daha iyi anladığını belirterek, yıllarca eğitimine yatırım yapılmışken kariyerinin son aşamasında böyle büyük bir değişiklik yapmasının ailesi açısından endişe verici olduğunu söyledi.

Şöhretinin ardındaki hikâye ortaya çıktı! Akın Akınözü nasıl keşfedildi? 7

Annesinin ise bu süreçte babasını dengelediğini belirten oyuncu, babasının karşısında kararlı durabilmesinin kendisine önemli bir güç verdiğini anlattı. Akınözü, babasının sınavını geçtiği gün hem önündeki engelleri kaldırdığını hem de hayatındaki en güvendiği akıl hocasını kazandığını ifade etti.

Şöhretinin ardındaki hikâye ortaya çıktı! Akın Akınözü nasıl keşfedildi? 8

OYUNCULUĞA BÖYLE ADIM ATTI

Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul'a gelen Akın Akınözü, daha önce tanıştığı İpek Bilgin aracılığıyla Craft Atölye'de eğitim almaya başladı.

Atölyenin yönlendirdiği bir deneme çekiminde bir menajerin dikkatini çeken oyuncu, ardından menajeriyle çalışmaya başladı. Sayısız deneme çekimine katılan Akınözü'nün hayatını değiştiren fırsat ise Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinden geldi.

Dizinin deneme çekimine çağrılan oyuncu, yönetmen Zeynep Günay Tan'ın çekim sırasında kendisini beğenerek "Tamam" demesiyle büyük bir heyecan yaşadı.

Şöhretinin ardındaki hikâye ortaya çıktı! Akın Akınözü nasıl keşfedildi? 9

Akınözü, o anı yıllar sonra bile unutmadığını anlattı. Öyle ki çekimin yapıldığı odadan çıkarken üstünü başını bile orada unuttuğunu ve büyük bir heyecanla mekândan ayrıldığını söyledi.

Bu deneme, Akın Akınözü'nün profesyonel oyunculuk kariyerinin başlangıcı oldu. Ardından farklı projelerde rol alan oyuncu, özellikle Hercai dizisindeki Miran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Türkiye'de yakaladığı başarıyı yurt dışına da taşıyan Akınözü, özellikle İspanya ve Latin Amerika'da büyük bir hayran kitlesi edindi.

Şöhretinin ardındaki hikâye ortaya çıktı! Akın Akınözü nasıl keşfedildi? 10

ANNESİ ÖZLEM AKINÖZÜ'NÜ UNUTMADI

Akın Akınözü'nün hayatındaki en önemli isimlerden biri de annesi, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Özlem Akınözü'ydü.

Ünlü oyuncu, iki yıl önce hayatını kaybeden annesini ölüm yıl dönümünde de unutmadı. Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında yer aldığı Hayır Kapısı Derneği tarafından Bingöl'de hayata geçirilen "Özlem Akınözü Arın Atölyesi"nin açılışına katılan oyuncu, annesini anarken duygusal anlar yaşadı.

Annesinin adının yaşatıldığı törende konuşan Akın Akınözü, duygusal anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı. Ünlü oyuncunun annesine duyduğu özlem, törende bir kez daha gözler önüne serildi.

Akın Akınözü gözyaşlarını tutamadı! AKIN AKINÖZÜ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
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