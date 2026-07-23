Akın Akınözü gözyaşlarını tutamadı! Annesinin adını bu projeyle yaşatacak
ATV'nin yeni sezon dizisi Aşk ve Taht'ın başrol oyuncusu Akın Akınözü, iki yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybeden annesi Özlem Akınözü'nün adına Bingöl'de açılan "Özlem Akınözü Arın Atölyesi"nin açılış töreninde yaptığı konuşma sırasında duygusal anlar yaşadı.
ATV'nin yeni sezon dizisi Aşk ve Taht ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Akın Akınözü, iki yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybeden annesi Özlem Akınözü'nü ölüm yıl dönümünde düzenlenen anlamlı bir etkinlikte andı. Bingöl'de gerçekleştirilen törende duygu dolu anlar yaşandı.
AKIN AKINÖZÜ'NDEN YÜREK YAKAN VEFA!
20 Temmuz 2024'te 60 yaşında yaşamını yitiren Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında yer aldığı Hayır Kapısı Derneği tarafından hayata geçirilen "Özlem Akınözü Arın Atölyesi" düzenlenen törenle açıldı. Bingöl'deki programa Bingöl Valisi Cahit Çelik, Akın Akınözü, dernek gönüllüleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Milliyet'in haberine göre, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlayan atölyenin açılışında konuşan Akın Akınözü, annesinin adının iyilikle yaşamaya devam edecek olmasının kendisi için büyük bir anlam taşıdığını söyledi.
AKIN AKINÖZÜ'NDEN DUYGU DOLU KONUŞMA
Oyuncu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün sadece bir atölyenin açılışına tanıklık etmiyoruz. Bugün bir insanın iyiliğinin, sevgisinin ve umut etme cesaretinin fiziksel yokluğunda bile nasıl insanlara dokunmaya devam edebileceğine tanıklık ediyoruz. Annemin adını taşıyan bu atölyenin bu ailenin öncülüğünde hayata geçmesi, benim için, bizim için tarif edilmez bir mutluluk ve çok kıymetli bir vefa örneğidir."
"ARTIK HİÇ TANIMADIĞIN İNSANLARA UMUT OLACAKSIN"
Konuşmasının devamında annesine seslenen Akın Akınözü, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Anneciğim... Bugün seni uğurlayışımızın yıl dönümü... Ama bugünden itibaren bu tarih sadece veda ile değil, başkalarının hayatına umut aşılamakla anılacak. Artık adın, sadece tanıdığın değil, hiç tanımadığın, hiç görmediğin insanlara da umut aşılamaya devam edecek. Sana dokunduğun ve dokunmaya devam edeceğin tüm hayatlar için teşekkür ediyorum."
Bu sözleri söylerken gözyaşlarına hakim olamayan Akın Akınözü, salondaki davetlilere de duygusal anlar yaşattı.