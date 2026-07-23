Akın Akınözü gözyaşlarını tutamadı! Annesinin adını bu projeyle yaşatacak

Uzun süre kanser tedavisi gören Özlem Akınözü, 20 Temmuz 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Vefatı, sanat camiası ve sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

Oyuncu Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, Türk dizi, sinema ve seslendirme sanatçısı olarak uzun yıllar sanat dünyasında önemli çalışmalara imza attı. Kariyeri boyunca hem ekran önünde hem de seslendirme alanında görev alan Akınözü, rol aldığı yapımlarla izleyicilerin hafızasında yer edindi.

Oyunculuk kariyerinde birçok başarılı projede yer alan Özlem Akınözü; Karagül, Payitaht Abdülhamid, Avlu, Zeytin Tepesi ve Tek Türkiye dizilerinde rol aldı. Ayrıca Deliha 2 sinema filmindeki performansıyla da izleyici karşısına çıktı. Bunun yanı sıra uzun yıllar seslendirme sanatçısı olarak da birçok projeye katkı sundu.

Sanatla iç içe bir aileden gelen Özlem Akınözü, usta oyuncu Süreyya Arın'ın kızı, TRT'nin ilk belgesel yönetmenlerinden Suha Arın'ın ise yeğeniydi. Sanat yaşamı boyunca ortaya koyduğu çalışmalarla hem televizyon hem de sinema sektöründe iz bırakan isimler arasında yer aldı.