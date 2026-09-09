Ceyda Ateş 2 yıl direndi, sonunda ameliyat masasına yattı!

Oyuncu Ceyda Ateş, omzunda tespit edilen kalsiyum birikimi nedeniyle yaklaşık iki yıl sürdürdüğü tedavi sürecinin ardından ameliyat oldu. Ateş, operasyon sonrası hasta yatağından kolu askıda çekilen fotoğrafını paylaştı.

Ceyda Ateş, yaklaşık iki yıl önce omzunda başlayan ve kısa sürede koluna yayılan şiddetli ağrılar yaşamaya başlamıştı. Oyuncu, yapılan kontrollerin ardından omzunda kalsiyum birikmesi olduğunu ve bunun ciddi ağrılara neden olduğunu açıklamıştı.

AMELİYATTAN UZUN SÜRE KAÇINDI Hastalığının ilk döneminde cerrahi müdahaleyi tercih etmeyen Ateş, doktor gözetiminde farklı tedavi yöntemlerini denedi. Omzuna kortizonlu iğne uygulanan oyuncu için PRP tedavisi seçeneği de değerlendirildi. Uzun süre ameliyat olmadan iyileşebilmek için mücadele eden Ateş, tedavilere rağmen ağrılarının devam etmesi üzerine sosyal medya hesabından takipçilerine seslenmişti. Ünlü oyuncu daha önce yaptığı paylaşımda, "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum. Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?" ifadelerini kullanarak benzer bir süreç yaşayanlardan öneri istemişti.

2 YILLIK MÜCADELENİN ARDINDAN AMELİYAT OLDU Yaklaşık iki yıl boyunca farklı tedavi seçeneklerini deneyen Ceyda Ateş için ameliyat kaçınılmaz hale geldi. Ağrılarının şiddetlenmesi ve uygulanan tedavilerden beklenen sonucun alınamamasının ardından ünlü oyuncu operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası hasta yatağından bir fotoğraf paylaşan Ateş, kolunun askıda olduğu anları takipçileriyle paylaştı. Ceyda Ateş, paylaşımına "2 yıl direndim ve sonunda omuz ameliyatını olmak zorunda kaldım. Takip edenler bilir bu süreci..." notunu düşerek operasyon geçirdiğini duyurdu.

BU KEZ YAPIMCI KOLTUĞUNDA Öte yandan oyunculuk kariyerini sürdüren Ceyda Ateş, yapımcılık alanında da yeni bir adım attı. Dijital platformlarda giderek yaygınlaşan dikey dizi formatına yönelen Ateş, "Peki… Ama" adlı yeni projenin yapımcılığını üstlendi.