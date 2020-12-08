Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Yeni sezon ne zaman başlayacak? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışması, pandemi döneminde evde karantinada olan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmüştü. Son şampiyonun Cemal Can Canseven olduğu yarışmanın yeni sezon kadrosu heyecanla bekleniyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala yarışmadan ipuçları gelmeye başladı. Peki, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? İşte cevaplar...