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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Aşk-ı Memnu'nun yıldız ismi Survivor yolcusu! Survivor 2021 ne zaman başlayacak? İşte açıklanan yarışmacılar... Aşk-ı Memnu'nun yıldız ismi Survivor yolcusu! Survivor 2021 ne zaman başlayacak? İşte açıklanan yarışmacılar... Survivor 2021 için geri sayım başladı. Tv8'de ekranlara gelen Survivor yarışmasının yeni sezonu için hazırlıklar sürüyor. İlk yarışmacının ünlü oyuncu Cemal Hünal olduğu açıklamasının ardından diğer yarışmacıların isimleri merak ediliyordu. İkinci yarışmacının da belli olmasının ardından Aşk-ı Memnu'nun yıldız isminin Survivor'a katılacağı iddia edildi. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 08.12.2020 13:36 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 13:47
Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Yeni sezon ne zaman başlayacak? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışması, pandemi döneminde evde karantinada olan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmüştü. Son şampiyonun Cemal Can Canseven olduğu yarışmanın yeni sezon kadrosu heyecanla bekleniyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala yarışmadan ipuçları gelmeye başladı. Peki, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞK-I MEMNU'NUN YILDIZ İSMİ SURVİVOR YOLCUSU
Bir dönemin popüler dizisi 'Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya'nın 'Survivor 2021 kadrosuna katıldığı iddia edildi. Ancak bu iddialara henüz yanıt gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
"HİSSEDİYORUM, GÜZEL ŞEYLER OLACAK"
Batuhan Karacakaya'nın resmi Instagram hesabından,
"Hissediyorum... Güzel şeyler olacak" notuyla yaptığı paylaşım bu iddiaları kuvvetlendirdi.
Son olarak Show TV'de yayınlanan ancak yayın hayatı kısa süren 'Şeref Sözü' adlı dizide rol alan Öykü Çelik'in de Survivor 2021 kadrosuna katıldığı öğrenildi.
SURVIVOR 2021'NİN İLK YARIŞMACISI BELLİ OLDU
Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacının Cemal Hünal olduğunu duyurdu.
Ilıcalı, ilk yarışmacıyı Instagram hesabından
'Issız adam, ıssız ada' notuyla açıkladı.