HaberlerGaleriArka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay böyle yakalandı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti...
Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay böyle yakalandı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti...
İstanbullu Gelin dizisinde Fikret'in eşi İpek karakterine hayat veren güzel oyuncu Dilara Aksüyek, Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitirerek yeni bir aşka yelken açtı. Ayrılık acısını çabuk atlatan oyuncu Dilara Aksüyek Arka Sokaklar oyuncusuyla yakalandı. 33 yaşındaki Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay ile böyle görüntülendi...
Giriş Tarihi: 04.11.2020 11:07Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 11:14