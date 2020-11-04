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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay böyle yakalandı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti...

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay böyle yakalandı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti...

İstanbullu Gelin dizisinde Fikret'in eşi İpek karakterine hayat veren güzel oyuncu Dilara Aksüyek, Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitirerek yeni bir aşka yelken açtı. Ayrılık acısını çabuk atlatan oyuncu Dilara Aksüyek Arka Sokaklar oyuncusuyla yakalandı. 33 yaşındaki Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay ile böyle görüntülendi...

Giriş Tarihi: 04.11.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 11:14
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Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay böyle yakalandı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti...

Bir dönem Aslı Enver ve Özcan Deniz'in başrol paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakterine hayat veren oyuncu Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar'ın Tekin'i ile Cihangir'deki bir mekanda yakalandı.

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Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay böyle yakalandı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti...

Hürriyet'in haberine göre, 33 yaşındaki Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay'ı gece boyunca öpücüklere boğdu.
Mekan çıkışı soruları yanıtlamayan çift muhabirlere "İyi geceler" demekle yetindi.

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Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay böyle yakalandı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti...

DİLARA AKSÜYEK

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Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay böyle yakalandı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti...

ONUR BAY

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Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay böyle yakalandı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti...

SEDA BAKAN