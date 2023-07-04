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Arka Sokaklar’ın Pınar’ı Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Aydın'ın son hali şoke etti! İlk kez 'Akademi Türkiye' yarışması ile adını duyuran Aydın kariyerine oyuncu olarak devam etti. Arka Sokaklar, Akasya Durağı gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu, oyunculuğu ve müziği bırakarak Giresun'a yerleşti. Ekrandan uzak bir hayat yaşayan Aydın'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti. İşte İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın değişimi...

Giriş Tarihi: 04.07.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 09:31
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Arka Sokaklar’ın Pınar’ı Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı

2004 yılında katıldığı 'Akademi Türkiye' yarışmasıyla adını duyuran Pınar Aydın, daha sonra kariyerine oyuncu olarak devam etti.

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Arka Sokaklar’ın Pınar’ı Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı

Şöhret basamaklarını kısa sürede tırmanan Aydın, Arka Sokaklar, Akasya Durağı gibi yapımlarda rol aldı.

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Arka Sokaklar’ın Pınar’ı Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı

Ancak daha sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu, evlenip Giresun'a yerleşti. Şimdilerde eşi ve iki çocuğuyla sakin bir yaşam süren Aydın son haliyle şaşırttı.

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Arka Sokaklar’ın Pınar’ı Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı

Setlere ve sahnelere dönüp dönmemek konusunda ise kararsız olan Pınar Aydın verdiği röportajda "Ben de bilmiyorum. Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti" demişti.

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Arka Sokaklar’ın Pınar’ı Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı

İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın son hali...