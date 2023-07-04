04 Temmuz 2023, Salı
Arka Sokaklar’ın Pınar’ı Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı
Arka Sokaklar'da canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Aydın'ın son hali şoke etti! İlk kez 'Akademi Türkiye' yarışması ile adını duyuran Aydın kariyerine oyuncu olarak devam etti. Arka Sokaklar, Akasya Durağı gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu, oyunculuğu ve müziği bırakarak Giresun'a yerleşti. Ekrandan uzak bir hayat yaşayan Aydın'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti. İşte İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın değişimi...
Giriş Tarihi: 04.07.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 09:31
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