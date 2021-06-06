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Arka Sokaklar sezon finaline giderken darmaduman etti! Yüsra Geyik'in iddiası aklı firar yaptı...

Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar'da sezon finali hazırlığı sürüyor. Dizide bazı oyuncuları veda edeceği iddiaları kafaları karıştırdı. Son bölümde, Faruk, Rıza Babanın da olduğu bir anda Hüsnü ve diğerlerini bu olay yüzünden suçluyor. Hüsnü tüm suçu kabul ediyor. Tüm gelişmelerin ardından Yüsra Geyik'in diziden ayrılacağı iddiaları hayranları şok etti. Diğer yandan geçtiğimiz haftalarda Onur Bay'ın da diziden ayrılacağı konuşulmuştu. Yüsra Geyik hakkında yalanlama gelmemesi kafalarda soru işareti yarattı.

Giriş Tarihi: 06.06.2021 23:06 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 23:06
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Arka Sokaklar sezon finaline giderken darmaduman etti! Yüsra Geyik'in iddiası aklı firar yaptı...

Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında ilk sırada bulunan Arka Sokaklar'da ayrılık iddiaları yaşanıyor. Arka Sokaklar'da "Zeliş" karakterine hayat veren Yüsra Geyik'in ayrılık iddiası kafalarda soru işareti bırakmıştı. Hal böyle olunca hayranları güzel oyuncu hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Benzer iddialar yakın zamanda Onur Bay içinde ortaya atılmıştı. Savcı Faruk, Giray'ın öldürülme dosyasında Zeliş'i sorguluyor. Başak'ın ısrarlarına rağmen Zeliş ifade vermeyi kabul ediyor. Sezon finali öncesinde Yüsra Geyik diziden ayrılacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanmaya başladı.

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Arka Sokaklar sezon finaline giderken darmaduman etti! Yüsra Geyik'in iddiası aklı firar yaptı...

YÜSRA GEYİK ARKA SOKAKLAR'DAN NEDEN AYRILIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik diziden ayrılacak. Yüsra Geyik'in sezon finaline doğru senaryo gereği ayrılacağı biliniyor.

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Arka Sokaklar sezon finaline giderken darmaduman etti! Yüsra Geyik'in iddiası aklı firar yaptı...

2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik'in çok sayıda teklif aldığı bilinirken ünlü oyuncunun yeni adresi ise merak konusu oldu.

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Arka Sokaklar sezon finaline giderken darmaduman etti! Yüsra Geyik'in iddiası aklı firar yaptı...

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisinde 15 yıldır yer alan Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da doğumlu.

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Arka Sokaklar sezon finaline giderken darmaduman etti! Yüsra Geyik'in iddiası aklı firar yaptı...

İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.