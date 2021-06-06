Arka Sokaklar sezon finaline giderken darmaduman etti! Yüsra Geyik'in iddiası aklı firar yaptı...

Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar'da sezon finali hazırlığı sürüyor. Dizide bazı oyuncuları veda edeceği iddiaları kafaları karıştırdı. Son bölümde, Faruk, Rıza Babanın da olduğu bir anda Hüsnü ve diğerlerini bu olay yüzünden suçluyor. Hüsnü tüm suçu kabul ediyor. Tüm gelişmelerin ardından Yüsra Geyik'in diziden ayrılacağı iddiaları hayranları şok etti. Diğer yandan geçtiğimiz haftalarda Onur Bay'ın da diziden ayrılacağı konuşulmuştu. Yüsra Geyik hakkında yalanlama gelmemesi kafalarda soru işareti yarattı.