Arıza’nın Halide’si Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz hali şoke etti! İşte Ayça Ayşin Turan’ın inanılmaz değişimi...

Arıza dizisinin Halide'si Ayça Ayşin Turan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizideki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Ayça Ayşin Turan, tüm dikkatleri üzerine çekti. Genç yaşlarda ekranlara adım atan ve oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan'ın estetik operasyonla geçirdiği değişim ise herkesi şoke etti. İşte Ayça Ayşin Turan ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali...