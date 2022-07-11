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Aras Bulut İynemli'nin abisini gören şaştı kaldı! O da oyuncu çıktı

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovali karakteriyle gönülleri fetheden Aras Bulut İynemli, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaştı. Şimdilerde dijital platformda yayınlanacak yeni projesi için hazırlık yapan İynemli sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal'la aşk yaşayan ve kameralardan uzak bir hayat yaşamaya çalışan Aras Bulut İynemli'nin ailesi merak konusu oldu. Abisinin de kendisi gibi oyuncu olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin merak edilen ablası...

Giriş Tarihi: 11.07.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022 16:45
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Aras Bulut İynemli’nin abisini gören şaştı kaldı! O da oyuncu çıktı

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Aras Bulut İynemli, ailesiyle merak konusu oldu. Aras Bulut İynemli ve abisinin benzerliği sosyal medyanın gündemine oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aras Bulut İynemli’nin abisini gören şaştı kaldı! O da oyuncu çıktı

İşte Aras Bulut İynemli ve abisi...

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Aras Bulut İynemli’nin abisini gören şaştı kaldı! O da oyuncu çıktı

İSMAİL HACIOĞLU'NUN KARDEŞİ KARDELEN HACIOĞLU

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Aras Bulut İynemli’nin abisini gören şaştı kaldı! O da oyuncu çıktı
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Aras Bulut İynemli’nin abisini gören şaştı kaldı! O da oyuncu çıktı