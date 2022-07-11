Aras Bulut İynemli'nin abisini gören şaştı kaldı! O da oyuncu çıktı

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovali karakteriyle gönülleri fetheden Aras Bulut İynemli, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaştı. Şimdilerde dijital platformda yayınlanacak yeni projesi için hazırlık yapan İynemli sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal'la aşk yaşayan ve kameralardan uzak bir hayat yaşamaya çalışan Aras Bulut İynemli'nin ailesi merak konusu oldu. Abisinin de kendisi gibi oyuncu olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin merak edilen ablası...