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Altı Üstü İstanbul'da alerji şoku: Sado’nun böğürtlen sürprizi felaketle bitiyordu!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul, duygusal ve sıcak anlarıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Sado ile Alina arasında yaşanan son olay, sosyal medyada da gündem oldu.

Altı Üstü İstanbul'da alerji şoku: Sado’nun böğürtlen sürprizi felaketle bitiyordu! 1

İlk bölümden bu yana böğürtlene olan düşkünlüğüyle dikkat çeken Sado, bu kez Alina'ya kendi elleriyle böğürtlenli çay hazırladı. Ancak Sado'nun iyi niyetle yaptığı ikram, Alina için beklenmedik bir tehlikeye dönüştü. Böğürtlene alerjisi olan Alina, çayı içtikten kısa süre sonra fenalaşınca büyük panik yaşandı.

Altı Üstü İstanbul'da alerji şoku: Sado’nun böğürtlen sürprizi felaketle bitiyordu! 2

ALİNA'NIN DERDİ DE DERMANI DA SADO OLDU

Yaşananların sorumlusu gibi görünen Sado, bu kez Alina'nın hayatını kurtaran kişi oldu. Alina'nın çantasından çıkardığı alerji iğnesini zaman kaybetmeden uygulayan Sado, yeniden nefes almasını sağladı. Böylece Alina'nın hem derdi hem de dermanı yine Sado oldu.

BÖĞÜRTLEN SÜRPRİZİ AZ KALSIN FELAKETLE BİTİYORDU
Altı Üstü İstanbul'da alerji şoku: Sado’nun böğürtlen sürprizi felaketle bitiyordu! 3

Dizinin izleyiciler tarafından çok yakıştırılan ikilisinin bu sahneleri sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. "Sado yine kurtardı", "Birbirlerine çok yakışıyorlar" ve "Artık bu ikiliyi mutlu görün" yorumlarıyla gündem olan sahne, izleyicilerden tam not aldı.

Altı Üstü İstanbul'da alerji şoku: Sado’nun böğürtlen sürprizi felaketle bitiyordu! 4

Sado ile Alina arasında giderek güçlenen bağın nasıl bir aşka dönüşeceği ise şimdiden merak konusu. Sevilen ikilinin önümüzdeki bölümlerde yaşayacağı gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

Altı Üstü İstanbul'da alerji şoku: Sado’nun böğürtlen sürprizi felaketle bitiyordu! 5

ALİNA İÇİN BÖĞÜRTLENDEN VAZGEÇTİ

Altı Üstü İstanbulun son bölümünde Sado, Alina'ya olan sevgisini gösteren dikkat çeken bir fedakârlık yaptı.

Altı Üstü İstanbul'da alerji şoku: Sado’nun böğürtlen sürprizi felaketle bitiyordu! 6

Bölümün dikkat çeken sahnelerinden birinde Mert ve Emir, Sado'ya "Hadi böğürtlenli duş jeliyle duş al" diyerek takıldı. Ancak Sado'nun verdiği yanıt, izleyicileri şaşırttı.

Sado, "Ben böğürtleni bıraktım" diyerek Alina için en sevdiği şeylerden birinden vazgeçtiğini ortaya koydu.

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