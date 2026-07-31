Ünlü oyuncudan itiraf: "Hande ile Hande Erçel arasında sıkışıyorum"

Oyuncu Hande Erçel, Based Istanbul YouTube kanalındaki söyleşisinde şöhretin özel hayatına etkilerini anlattı. Ünlü kimliği ile gerçek yaşamı arasında zaman zaman sıkıştığını söyleyen Erçel, yıllar içinde kendisini koruyan güçlü bir "koruma kalkanı" oluşturduğunu, insanlara açıldığında ise zarar gördüğü taraflarıyla hâlâ yüzleştiğini ifade etti.

Oyuncu Hande Erçel, Based Istanbul YouTube kanalında yayımlanan söyleşisinde, kamuoyunun tanıdığı "Hande Erçel" ile özel hayatındaki "Hande" arasında yaşadığı dengeyi anlattı.

HANDE ERÇEL İÇİNİ DÖKTÜ Ünlü oyuncu, yıllar içinde edindiği deneyimlerin kendisini değiştirdiğini ve göz önünde olmanın getirdiği zorluklarla başa çıkabilmek için güçlü bir savunma mekanizması geliştirdiğini söyledi.

"GÜÇLÜ BİR KORUMA KALKANI OLUŞTU" Tanınan bir isim olmanın zaman zaman kendisini zorladığını belirten Erçel, özel hayatındaki kimliği ile ekranlardaki imajı arasında kaldığını ifade etti. "Ben Hande ile Hande Erçel arasında bazen sıkışıyorum. Bunu yaşayan benim gibi oyuncu arkadaşlarım da bilir. Ama Hande Erçel'in çok güçlü bir koruma kalkanı oluştu artık. Bu kadar yıl sonra, bu kadar şey yaşadıktan sonra onun koruma kalkanını oluşturdum." sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

"İNSANLARA AÇILDIĞIMDA ZARAR GÖRDÜĞÜM TARAFLAR VAR" Duygularını bastırmayı tercih etmediğini söyleyen Erçel, yaşadığı kırgınlıkların kendisini geliştirdiğini belirtti. İnsan ilişkilerinde hâlâ zorlandığı noktalar olduğunu dile getiren oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Hande'de hâlâ zorlandığım yerler var. İnsanlara açıldığımda zarar gördüğüm taraflar var. Onun üzerine hâlâ çalışıyorum, hâlâ büyüyorum, öğreniyorum."

"KIRILMAK DA GÜZEL" Hayatın her duygusunu yaşamaktan yana olduğunu vurgulayan Hande Erçel, yaşanan olumsuz deneyimlerin de insanı olgunlaştırdığını söyledi.