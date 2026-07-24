Bir hayalin peşinden zirveye: Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap kimdir?
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Emir karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, performansıyla dikkat çeken genç oyuncular arasında yer alıyor. Oyunculuk eğitimi, kariyer yolculuğu, rol aldığı projeler ve genç yaşta kazandığı ödüllerle öne çıkan Rahimcan Kapkap'a dair merak edilen tüm detayları sizler için derledik.
ATV ekranlarının ilk bölümden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Altı Üstü İstanbul, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide canlandırdığı Emir karakteriyle adından sıkça söz ettiren genç kuşağın başarılı ismi Rahimcan Kapkap, hem kariyeri hem de yer aldığı projelerle arama motorlarında ve sosyal medyada en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor.
EMİR KARAKTERİNİ ADETA YAŞIYOR
Duygusal sahnelerdeki gerçekçi performansıyla öne çıkan Rahimcan Kapkap, karakteri yalnızca canlandırmakla kalmıyor, adeta Emir'i yaşıyor.
Genç oyuncu hakkındaki tüm merak edilenleri sizler için derledik.
RAHİMCAN KAPKAP KİMDİR?
18 Nisan 1998 tarihinde dünyaya gelen Rahimcan Kapkap, 1.80 metre boyunda ve Koç burcudur. Genç yaşta adım attığı oyunculuk kariyerinde gösterdiği istikrarlı çıkışla kısa sürede yapımcıların ve izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır.
EĞİTİM HAYATI
Kariyerini profesyonel bir temele oturtmak amacıyla hem akademik eğitim alan hem de özel atölyelerde kendini geliştiren Kapkap'ın eğitim geçmişi şu şekildedir:
Lisans eğitimi: Gelişim Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü
Oyunculuk eğitimi: Akademi 35,5 ve Craft Oyunculuk Atölyesi
RAHİMCAN KAPKAP'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
İlk profesyonel oyunculuk deneyimini ekranların sevilen yapımlarından El Kızı dizisiyle yaşayan başarılı oyuncu, ardından peş peşe önemli projelerde yer almıştır.