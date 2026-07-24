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Bir hayalin peşinden zirveye: Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap kimdir?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Emir karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, performansıyla dikkat çeken genç oyuncular arasında yer alıyor. Oyunculuk eğitimi, kariyer yolculuğu, rol aldığı projeler ve genç yaşta kazandığı ödüllerle öne çıkan Rahimcan Kapkap'a dair merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Bir hayalin peşinden zirveye: Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap kimdir? 1

ATV ekranlarının ilk bölümden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Altı Üstü İstanbul, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide canlandırdığı Emir karakteriyle adından sıkça söz ettiren genç kuşağın başarılı ismi Rahimcan Kapkap, hem kariyeri hem de yer aldığı projelerle arama motorlarında ve sosyal medyada en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor.

Bir hayalin peşinden zirveye: Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap kimdir? 2

EMİR KARAKTERİNİ ADETA YAŞIYOR

Duygusal sahnelerdeki gerçekçi performansıyla öne çıkan Rahimcan Kapkap, karakteri yalnızca canlandırmakla kalmıyor, adeta Emir'i yaşıyor.

Bir hayalin peşinden zirveye: Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap kimdir? 3

Genç oyuncu hakkındaki tüm merak edilenleri sizler için derledik.

RAHİMCAN KAPKAP KİMDİR?

18 Nisan 1998 tarihinde dünyaya gelen Rahimcan Kapkap, 1.80 metre boyunda ve Koç burcudur. Genç yaşta adım attığı oyunculuk kariyerinde gösterdiği istikrarlı çıkışla kısa sürede yapımcıların ve izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Bir hayalin peşinden zirveye: Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap kimdir? 4

EĞİTİM HAYATI

Kariyerini profesyonel bir temele oturtmak amacıyla hem akademik eğitim alan hem de özel atölyelerde kendini geliştiren Kapkap'ın eğitim geçmişi şu şekildedir:

Lisans eğitimi: Gelişim Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü

Oyunculuk eğitimi: Akademi 35,5 ve Craft Oyunculuk Atölyesi

Bir hayalin peşinden zirveye: Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap kimdir? 5

RAHİMCAN KAPKAP'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

İlk profesyonel oyunculuk deneyimini ekranların sevilen yapımlarından El Kızı dizisiyle yaşayan başarılı oyuncu, ardından peş peşe önemli projelerde yer almıştır.

Bir hayalin peşinden zirveye: Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap kimdir? 6

KRONOLOJİK PROJE SIRALAMASI:

El Kızı (Televizyon Dizisi)

Kızılcık Şerbeti (Televizyon Dizisi)

Metruk Adam (Netflix Filmi)

Veliaht (Televizyon Dizisi)

İlk Gençlik (Sinema Filmi)

Altı Üstü İstanbul (atv Dizisi - Emir Karakteri)

Televizyon ve sinema projelerinin yanı sıra TEB ve LC Waikiki gibi markaların reklam filmlerinde de kamera karşısına geçmiştir.

Bir hayalin peşinden zirveye: Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap kimdir? 7

ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI

Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Rahimcan Kapkap, performansıyla üniversitelerin ve kurumların düzenlediği ödül törenlerinde "En İyi Çıkış Yapan Oyuncu" ödüllerine layık görülmüştür:

Bir hayalin peşinden zirveye: Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap kimdir? 8

2026: Gebze Teknik Üniversitesi BTG Prestij Gecesi Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu (Veliaht)

2025: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mavi Elma Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu (Veliaht)

2024: İstanbul Teknik Üniversitesi – En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu Ödülü (Kızılcık Şerbeti)

2024: Marmara Üniversitesi İşletme Kulübü Kristal Marmara Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Oyuncu (Kızılcık Şerbeti)

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