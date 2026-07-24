Bir hayalin peşinden zirveye: Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap kimdir?

ATV ekranlarının ilk bölümden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Altı Üstü İstanbul, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide canlandırdığı Emir karakteriyle adından sıkça söz ettiren genç kuşağın başarılı ismi Rahimcan Kapkap, hem kariyeri hem de yer aldığı projelerle arama motorlarında ve sosyal medyada en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor.