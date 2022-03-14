Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun’u Rabia Soytürk estetik güzeli çıktı! Eski hali şoke etti

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Karaca Hatun karakterine hayat veren Rabia Soytürk, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren oyuncu estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Soytürk'ün estetik operasyonlarla yaşadığı değişim görenleri şoke etti. Bakın Benim Adım Melek dizisinin Defne'si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali nasılmış...