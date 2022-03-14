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Haberler Galeri Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun’u Rabia Soytürk estetik güzeli çıktı! Eski hali şoke etti

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun’u Rabia Soytürk estetik güzeli çıktı! Eski hali şoke etti

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Karaca Hatun karakterine hayat veren Rabia Soytürk, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren oyuncu estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Soytürk'ün estetik operasyonlarla yaşadığı değişim görenleri şoke etti. Bakın Benim Adım Melek dizisinin Defne'si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali nasılmış...

Giriş Tarihi: 14.03.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 16:16
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun’u Rabia Soytürk estetik güzeli çıktı! Eski hali şoke etti

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından biri olan Rabia Soytürk, Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki performansıyla adından söz ettirdi.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun’u Rabia Soytürk estetik güzeli çıktı! Eski hali şoke etti

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan Soytürk'ün estetiksiz hali görenleri şoke etti.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun’u Rabia Soytürk estetik güzeli çıktı! Eski hali şoke etti

İşte Rabia Soytürk başta olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun’u Rabia Soytürk estetik güzeli çıktı! Eski hali şoke etti

Özgü Kaya

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun’u Rabia Soytürk estetik güzeli çıktı! Eski hali şoke etti