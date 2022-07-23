Alişan’ın eşi Buse Varol iddialar sonrası esti gürledi: İyi niyetimi suistimal ederlerse…

2018 yılında nikah masasına oturan ve sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Alişan ile Buse Varol geçtiğimiz aylarda boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Varol'un Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası eşinin ailesiyle sorun yaşamıştı. Ölümünün birinci yılında Selçuk Tektaş için düzenlenen törene katılmadığı iddia edilen Buse Varol, önceki akşam Instagram hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı. Anma iddialarına yanıt da veren Buse Varol'un açıklamaları kısa sürede çok konuşuldu.