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Haberler Galeri Alişan’ın eşi Buse Varol iddialar sonrası esti gürledi: İyi niyetimi suistimal ederlerse…

Alişan’ın eşi Buse Varol iddialar sonrası esti gürledi: İyi niyetimi suistimal ederlerse…

2018 yılında nikah masasına oturan ve sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Alişan ile Buse Varol geçtiğimiz aylarda boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Varol'un Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası eşinin ailesiyle sorun yaşamıştı. Ölümünün birinci yılında Selçuk Tektaş için düzenlenen törene katılmadığı iddia edilen Buse Varol, önceki akşam Instagram hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı. Anma iddialarına yanıt da veren Buse Varol'un açıklamaları kısa sürede çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 23.07.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022 16:26
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Alişan’ın eşi Buse Varol iddialar sonrası esti gürledi: İyi niyetimi suistimal ederlerse…

Ünlü oyuncu Buse Varol, Alişan ile 2018 yılında dünya evine girmişti. İkili, mutluluklarını ise kucaklarına aldıkları 2 çocuklarıyla taçlandırmıştı.

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Alişan’ın eşi Buse Varol iddialar sonrası esti gürledi: İyi niyetimi suistimal ederlerse…

Ancak ikilinin evliliğine nazar değdi. Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz günlerde boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

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Alişan’ın eşi Buse Varol iddialar sonrası esti gürledi: İyi niyetimi suistimal ederlerse…

Vefatının birinci yılında mezarı başında anılan Selçuk Tektaş için düzenlenen törene Alişan, babası Mehmet, annesi Suzan, yengesi Merve Tektaş ile yakınları katıldı. Kabri başında okunan dualarla anılan Tektaş'ın mezarı başından ayrılmayan Alişan ve yengesi Merve Tektaş gözyaşlarına boğuldu.

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Alişan’ın eşi Buse Varol iddialar sonrası esti gürledi: İyi niyetimi suistimal ederlerse…

İddialara göre; Alişan'ın ailesiyle aralarında soğuk rüzgarlar esen Buse Varol ise törene katılmadı.

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Alişan’ın eşi Buse Varol iddialar sonrası esti gürledi: İyi niyetimi suistimal ederlerse…

Daha önce Buse Varol'un eşi Alişan'a "Biraz da kendi ailenle ilgilen" dediği ve bunun üzerine Merve Tektaş ile kanlı bıçaklı olduğu iddia edilmişti.