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Alevler arasında büyük mücadele! Mercan Köşk’te dengeler değişti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mercan Köşk'te heyecan doruğa çıktı.Yangın Aras ve Cemre'yi alevlerin ortasında bırakırken, Esved'in öğrendiği gerçek dengeleri değişti. Dizi, 2. bölümüyle ATV'de ekranlarında seyircisiyle buluştu.

Alevler arasında büyük mücadele! Mercan Köşk’te dengeler değişti 1

Portakal bahçelerinden yükselen intikam ve imkânsız bir aşk hikâyesi! Mercan Köşk 2. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı.

Alevler arasında büyük mücadele! Mercan Köşk’te dengeler değişti 2

2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mercandağlar ve Hozanlar Cemre'nin anlattıklarıyla yüzleşemeden bahçede çıkan yangın, Aras ve Cemre'yi alevlerin ortasında bırakır.

MERCAN KÖŞK 2. BÖLÜM 2. FRAGMAN: "BEN OLMASAM SEN HİÇTİN"
Alevler arasında büyük mücadele! Mercan Köşk’te dengeler değişti 3

Aras'ın sakladıkları Cemre'yi gerçeğe yaklaştırırken, Toprak'ın geçmişindeki sırlar da birer birer açığa çıkmaya başlar. Aras'ın Tarsus'a dönüşüyle köşeye sıkışan Selçuk, limanda geri dönüşü olmayan bir hamle yapar.

Alevler arasında büyük mücadele! Mercan Köşk’te dengeler değişti 4

Esved'in Cemre hakkında ulaştığı gerçek, yıllardır saklanan bir sırrın kapısını açar. Artık Cemre için asıl tehlike, farkında olmadan Esved'in hedefi haline gelmesidir.

Alevler arasında büyük mücadele! Mercan Köşk’te dengeler değişti 5

Oyuncular : Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre), Bertan Asllani (Toprak) Mehmet Özgür (Esved), Zeyno Eracar (Behiye), Ulviye Karaca (Hafsa), Tülin Özen (Suna), Halil Babür (Selçuk), Haki Biçici (Rıza), Can Bartu Aslan (Mert), Zehra Kelleci (Gülcan), Merve Şeyma Zengin (Eslem), Selin Köseoğlu (Hülya) Berna Cındıl (Defne), Mehmet Avcı (Cahit), Engin Yüksel (Seyit), Taha Baran Özbek (Poyraz).

Alevler arasında büyük mücadele! Mercan Köşk’te dengeler değişti 6

İLK BÖLÜMÜYLE 6 MİLYON İZLENMEYİ GEÇTİ!

Öte yandan Mercan Köşk, ilk bölümüyle izleyiciden tam not alırken YouTube'da kısa sürede 6 milyon izlenmeyi geçti.

Yapımcılığını FARO ve Sinehane'nin üstlendiği 'Mercan Köşk', ekrana gelen ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrollerini paylaştığı; güçlü hikâyesi, her karakterin arkasındaki gizli hesapları ve sürükleyici anlatımıyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, kısa sürede 6 milyon izlenmeyi geçerek dijitalde de büyük bir başarıya imza attı.

Alevler arasında büyük mücadele! Mercan Köşk’te dengeler değişti 7

İlk bölümün ardından sosyal medyada da Mercan Köşk rüzgarı esti. İzleyiciler, bölüm boyunca yaşanan gelişmeleri ve karakterlerin karmaşık ilişkilerini yorumlarıyla gündeme taşırken, diziye yönelik beğeni ve övgü dolu paylaşımlar dikkat çekti.

Alevler arasında büyük mücadele! Mercan Köşk’te dengeler değişti 8

Özellikle hikâyenin merak uyandıran yapısı, karakterler arasındaki gerilim, sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

Alevler arasında büyük mücadele! Mercan Köşk’te dengeler değişti 9

Mercan Köşk yeni bölümüyle her Cumartesi 20.00'de ATV'de!

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