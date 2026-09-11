Alevler arasında büyük mücadele! Mercan Köşk’te dengeler değişti
Mercan Köşk'te heyecan doruğa çıktı.Yangın Aras ve Cemre'yi alevlerin ortasında bırakırken, Esved'in öğrendiği gerçek dengeleri değişti. Dizi, 2. bölümüyle ATV'de ekranlarında seyircisiyle buluştu.
Portakal bahçelerinden yükselen intikam ve imkânsız bir aşk hikâyesi! Mercan Köşk 2. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı.
2. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mercandağlar ve Hozanlar Cemre'nin anlattıklarıyla yüzleşemeden bahçede çıkan yangın, Aras ve Cemre'yi alevlerin ortasında bırakır.
Aras'ın sakladıkları Cemre'yi gerçeğe yaklaştırırken, Toprak'ın geçmişindeki sırlar da birer birer açığa çıkmaya başlar. Aras'ın Tarsus'a dönüşüyle köşeye sıkışan Selçuk, limanda geri dönüşü olmayan bir hamle yapar.
Esved'in Cemre hakkında ulaştığı gerçek, yıllardır saklanan bir sırrın kapısını açar. Artık Cemre için asıl tehlike, farkında olmadan Esved'in hedefi haline gelmesidir.
Oyuncular : Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre), Bertan Asllani (Toprak) Mehmet Özgür (Esved), Zeyno Eracar (Behiye), Ulviye Karaca (Hafsa), Tülin Özen (Suna), Halil Babür (Selçuk), Haki Biçici (Rıza), Can Bartu Aslan (Mert), Zehra Kelleci (Gülcan), Merve Şeyma Zengin (Eslem), Selin Köseoğlu (Hülya) Berna Cındıl (Defne), Mehmet Avcı (Cahit), Engin Yüksel (Seyit), Taha Baran Özbek (Poyraz).