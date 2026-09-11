Yasemin Yürük'ten ameliyat sonrası ilk açıklama: "Bilektekilerden kurtuldum"

Geçirdiği talihsiz kazanın ardından tedavisi süren Yasemin Yürük, ayak bileğindeki vidaların çıkarılması için yeniden ameliyat oldu. Ünlü şarkıcı, operasyon sonrası sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek "Bilektekilerden kurtuldum" dedi.

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden 39 yaşındaki Yasemin Yürük, Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düşmüş ve bacağını kırmıştı. Şarkıcı, kazanın ardından bir haftadan fazla hastanede tedavi görmüştü.

VİDALAR RAHATSIZ ETTİ, BİR OPERASYON DAHA GEÇİRDİ Taburcu olduktan sonra tedavisine evinde devam eden Yürük, bu kez ayak bileğindeki vidaların çıkarılması için yeniden ameliyat masasına yattı. Operasyon öncesinde hastane odasından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, takipçilerinden gelen endişeli mesajların ardından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Değneği bıraktığını ancak vidaların baskı yapmaya devam ettiğini söyleyen Yürük, günlük hayatına ve rutinlerine yeniden dönmek istediğini dile getirdi.

VİDALARDAN KURTULDU Ameliyatın ardından takipçilerine yeniden seslenen Yasemin Yürük, ayak bileğindeki vidaların çıkarıldığını duyurdu. Ünlü şarkıcı, paylaşımında, "Bilektekilerden kurtuldum. Sıra seneye dizimde kalan 4 vidada" ifadelerine yer verdi.