Aşk ve Taht’ta yıllar sonra gelen yüzleşme: Alaeddin, Destina’nın kimliğini öğrendi

ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Taht, ilk bölümüyle izleyiciden büyük ilgi gördü. Akın Akınözü ve Merjem Šiljak'ın canlandırdığı Alaeddin ve Destina'nın yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesi geceye damga vururken, ikilinin ekran uyumu da dikkat çekti.

ATV'de yayın hayatına başlayan Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht, iddialı hikâyesi ve görkemli prodüksiyonuyla ilk bölümden izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte en çok konuşulan konu ise başrol oyuncuları Akın Akınözü (Alaeddin) ve Merjem Šiljak (Destina) arasındaki ekran uyumu oldu.

DÜŞMANLIKTAN AŞKA DOĞRU İLK BÜYÜK YÜZLEŞME Yıllardır birbirini arayan iki tutkulu aşığın uçurum kenarındaki kılıç kılıca yüzleşme sahnesi, ekran başındakilere unutulmaz bir görsel ve duygusal şölen yaşattı. İzleyicilerden gelen yorumlarda ikilinin kimyası ve tutkulu oyunculukları büyük övgü topladı.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Sekiz yıl boyunca Kezirpert Kalesi'nde zindanda tutulan Alaeddin, Selçuklu tahtına çıkmak üzere zindandan çıkarıldı. Kendisine şart koşulan Melike Hüma Hatun (Simay Barlas) ile evliliği kabul ederek tahtın yüzüğünü parmağına takan Alaeddin, ilk andan itibaren devlet üzerindeki otoritesini kurdu. Ancak aklındaki tek şey, sekiz yıl önce hayatını kurtaran yeşil gözlü, sırma saçlı kadın olan Destina'ydı.

Kalonoros Prensesi Destina ise kimliğini gizleyerek Alaeddin'i görmek için Konya'ya geldi. Taht hırsıyla gözü dönen kardeşi Celaleddin (Ferit Kaya) ve Arakel'in kurduğu ölümcül pusuya engel olmak isteyen Destina, Sisli Vadi'deki çatışmada Alaeddin'i vurmak zorunda kaldı.