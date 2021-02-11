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Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu! Değişimi şoke etti
Alev Alev dizisinde Rüya karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz, son zamanların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gündemden düşmeyen Deniz, özel hayatıyla hayranları tarafından yakın takibe alındı. Güzel oyuncunun estetiksiz fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz fotoğrafı...
Giriş Tarihi: 11.02.2021 17:56Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 17:57