Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu! Değişimi şoke etti

Alev Alev dizisinde Rüya karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz, son zamanların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gündemden düşmeyen Deniz, özel hayatıyla hayranları tarafından yakın takibe alındı. Güzel oyuncunun estetiksiz fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz fotoğrafı...